¡Idéntico al papá! Liss Pereira publica por primera vez foto de su bebé

Con una tierna foto y un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la comediante Liss Pereira dio a conocer por primera vez a Ignacio, su pequeño bebé de cinco meses, donde además aprovechó para contarle a sus seguidores lo enamorada y feliz que está.

"Yo antes de él creo que no sabía lo que era sentir, tenía la sospecha pero ahora es certeza, los niños son todo lo bueno qué hay en el mundo, este hijo del amor, que me ha vuelto ridícula, angustiosa, risueña, el único que ha logrado que me calle y aprenda a escuchar, el que me pone a aprenderme canciones para verle la cara cuando se las canto, él es la persona que llegó y cambió todo para bien y en esta familia mientras más nos conocemos más nos queremos", expresó Liss en su publicación

Liss también le agradeció a su pareja, el también comediante, Ricardo Quevedo por su labor como papá del bebé.

"Por cierto, gracias por ser el papá (Ricardo Quevedo) ¡y que papá!. Ustedes dos parecen escogidos para mí, los amo", dijo.

Los reconocidos comediantes anunciaron el nacimiento de su primer hijo el pasado noviembre, sin embargo, hasta el momento, no se conocía ninguna imagen del pequeño.

