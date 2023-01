¡Idénticas! Ex RBD sorprende con una increíble imagen junto a su hermana

El parecido de Dulce María y su hermana ha dejado impactados a sus seguidores a pesar de la diferencia de edad. Míralas acá.

En conmemoración del cumpleaños su hermana mayor, Blanca, Dulce María compartió una selfie junto a ella dejando en evidencia el asombro parecido que existe entre ambas. Sus seguidores no tardaron en reaccionar frente a esta publicación refiriéndose a ellas como “gemelas”.

“Se parecen muchísimo, Dios las bendiga”, escribía una usuaria en Instagram. “Wow, pensé que era un espejo, son igualitas”, escribía otra en esta misma red social.

Blanca Ireli, a sus 38 años, comparte con su hermana menor no solamente su apariencia física sino su gusto por el canto, algo que les ha dado la oportunidad de compartir el escenario más de una vez en algunas de las giras de la ex RBD y que en este día tan especial para Blanca no sería una excepción.

Por otro lado, como agradecimiento la hermana mayor, no tardó en publicar el agradecimiento por esta presentación ante un público tan acogedor.