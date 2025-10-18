Hora del partido Colombia Sub-20 VS Francia; ajustará la programación de Caracol Televisión

Este 18 de octubre la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a la de Francia para luchar por el tercer puesto en el Campeonato Mundial que se lleva a cabo en Chile. El compromiso se dará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Programación de Caracol Televisión cambia

La trasmisión empezará al rededor de la 1:45 p.m., por lo cual, la programación de Caracol Televisión se ajustará para los televidentes. Precisamente, ese sábado Noticias Caracol irá de 12:30 p.m. a 1:45 p.m.



De 1:45 a 4:00 p.m. es el partido y el cambio que hay, es que La Red ya no empezaría a las 3:00 p.m., como habitualmente lo hace, sino que iría de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. De ahí en adelante ya no hay más ajustes, es decir, que este sería el orden correcto de la programación.

6:00 p.m. a 7:00 p.m - Se dice de mí

7:00 p.m a 8:00 p.m. - Noticias Caracol

8:00 p.m. a 10:00 p.m. - Sábados Felices

10:00 p.m. a 11:00 p.m. - Sábados Felices

11:00 p.m. a 12:00 a.m - Entre ojos

Dónde ver el partido de Colombia Sub-20 vs Francia

Desde la 1:45 p.m. el compromiso se podrá ver a través de este enlace. Al hacerle clic, lo llevará de inmediato al video en vivo y en directo de todo lo que ocurra con los futbolistas. Todos están a la espera de cuál será el resultado de este partido, por lo cual, no se lo puede perder.

Posible titular de Colombia Sub-20 vs Francia

Ahora bien, según se ha conocido, esta sería la posible titular para el partido de esta tarde que tiene ilusionados a muchos colombianos.

Óscar Perea, Néiser Villarreal, Royner Benítez, Joel Romero, Elkin Rivero, Kéner González, Jordan García, Yeimar Mosquera, Simón García, Carlos Sarabia, Juan Arizala.

Cuántas veces ha sido campeón la Selección Colombia Sub-20

Es de resaltar que, en el año 1987, fue campeón la Selección Colombia Sub-20. En el 2025 volvió también a quedar de primer lugar y repitió este triunfo en el 2013. Asimismo, hubo dos veces que no participó y fue en 1958 y 1975.