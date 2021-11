Hombre tatuado se vuelve viral tras publicar foto en la que aparece sin un rastro de tinta

Si bien es cierto que cada día que pasa se popularizan más los tatuajes y otro tipo de alteraciones en la apariencia física, el caso de un joven de Alberta,Canadá, ha dejado sorprendidos a varios internautas hasta el punto de convertirse en todo un fenómeno viral . Se trata de Remy, un youtuber que ha compartido a través de las plataformas digitales gran parte de su proceso de transformación.

Según ha informado en diferentes oportunidades, recibe muchos mensajes de sus seguidores en donde le solicitan postear imágenes antes del brutal cambio; sin embargo, afirma que es casi imposible mostrarlas debido a que empezó a hacerse pequeñas modificaciones como perforaciones y demás a muy temprana edad. Incluso, también aprovechó el momento para recordarles a las madres, en especial a la suya, que tomar la decisión de hacerse un permanente no es cuestión de una faceta rebelde.

"Me hice mi primer piercing cuando tenía seis años, y mi primer piercing facial cuando tenía doce, así que básicamente tendría que encontrar las fotos de mi bebé para mostrarme sin piercings", puntualizó en medio de la red social.

No obstante, ha dejado ver un par de instantáneas de cuando su cuerpo no estaba cubierto completamente por una tinta negra que oculta cada uno de sus rasgos. En la fotografía se logra ver con un par de aretes y expansiones pequeñas en áreas como las orejas y la nariz. A esto se le suma el hecho de que lleva un peinado bastante particular, pues su cabello está ordenado en cuatro puntas a las que aparentemente añadió gel para que permanecieran intactas.

Remy, cuenta en Instagram con más de 171 mil seguidores que constantemente le envían mensajes de admiración dentro de los que se destacan: "te ves bien, hermano", "está increíble", "te admiro y te amo", "nueva adicción, luce genial", etc.