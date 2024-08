Hombre cercano a Nelson Velásquez advirtió sobre la condena: "No va a quedar gente suelta"

Luego de que la Fiscalía General de la Nación diera a conocer la condena para Nelson Velásquez por violación a los derechos de autor de Los Inquietos del Vallenato, un hombre cercano al artista dijo, por medio de una historia de Instagram, que las redes del cantante están a estallar y que sus fanáticos están preocupados por la situación.

Ante esto, en el video mencionó: "yo acabo de hablar con Alex Díaz, van para México. Nelson está tranquilo, ahí fallaron, él tiene su abogado y van a apelar la decisión", dando una muestra de que el vallenato seguirá adelante con su carrera y sus planes.

No obstante, el hombre aprovechó esta publicación para hacer una advertencia sobre lo que podría pasar tras esta condena: "yo me puse a sacar conclusiones. Aquí no va a quedar gente suelta. A Hebert Vargas le van a meter como 30 años de cárcel".

Condena a Nelson Velásquez

Por medio de un comunicado oficial, que publicó este ente gubernamental, se dio a conocer la condena que deberá cumplir el vallenato y los motivos por los cuales se dictaminó eso.

"En atención a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Medellín (Antioquia) condenó a cuatro años de prisión al cantante de música vallenata Nelson Aníbal Velásquez Díaz, por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos", se comunicó en el documento.

Como parte de lo anunciado, se informó que: "de acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2018, el artista interpretó, como solista y sin la debida autorización, varias canciones de una agrupación musical de la cual hizo parte durante varios años".

Cabe destacar que esto hace referencia a Los Inquietos del Vallenato, grupo que integró en sus inicios dentro de esta industria musical y que lo hizo saltar a la fama a nivel nacional e internacional.

"En ese sentido, el fallo de primera instancia también le impuso a Velásquez Díaz una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 20’800.000 pesos. Además, le concedió la suspensión condicional de la pena y estableció un período de prueba de 48 meses, previo el pago de una caución de un salario mínimo legal mensual vigente", finalizó el comunicado de la Fiscalía General de la Nación.