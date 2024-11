Hija de Diomedes Díaz podría estar en embarazo: Por esta foto iniciaron los rumores

Además de ser un gran músico, Diomedes Díaz destacó gracias a su numerosa familia, pues llegó a tener 21 hijos reconocidos de 13 diferentes parejas. Una de ellas fue Berly Liliana, quien ha destacado en las plataformas digitales no solo por provenir de una de las dinastías más emblemáticas del vallenato en Colombia, sino también por el contenido que comparte en redes sociales, dado que está enfocado en la maternidad y la crianza de su hijo.

Recientemente, la empresaria celebró el cumpleaños de su bebé con una fiesta de dinosaurios y, a pesar de que la mayoría de comentarios de los internautas estaban enfocados en lo rápido que pasa el tiempo y lo bien que ha educado al menor, otras personas han aprovechado para especular sobre un posible embarazo debido a la contextura física que presenta en la actualidad.

En las imágenes se le logra observar con una "pancita" que reflejaría la dulce espera, según sus admiradores; no obstante, estos datos no han sido confirmados por la mujer. Además, se sabe que tomó la decisión de bloquear los mensajes en la publicación para que esto no se preste para malentendidos.

Es necesario mencionar que los rumores surgen debido a que ella siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy atlética y que le gusta mantenerse en forma gracias a las bondades del ejercicio, lo que le hizo pensar a muchos que los cambios en su cuerpo se debían a algo más allá de la alimentación o los hábitos saludables.

¿Qué pasó con la pareja de Berly Liliana, hija de Diomedes Díaz?

A través de sus perfiles oficiales, Berly confirmó que se separó de Evelio Escorcia, el papá de su primer hijo y, aunque no ofreció muchos detalles al respecto, les solicitó a sus fans no "darse mala vida" con este tipo de información que no afecta en nada sus vidas.

"Que yo comparta cosas bonitas de mi vida por aquí no quiere decir que quienes están detrás de una red social puedan invadir algo más allá (...) El día que yo tenga algo que contarles sobre mi vida privada lo haré, pero por el momento no tengo nada de qué hablar", dijo.

