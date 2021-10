Hasta la mamá de J Balvin rechazó su polémica canción ‘Perra’ y así se lo reprochó al artista

El reconocido cantante urbano J Balvin se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de su polémica canción ‘Perra’, tema en colaboración con la dominicana Tokisha y que ha sido tildada como machista y sexista.

Luego de que el Gobierno colombiano, en cabeza de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, junto con la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer, expresara su rechazo al video explícito y letra de la canción por medio de una carta señalando que vulnera los derechos de las mujeres, Alba Mery Balvin, madre del artista paisa, también se pronunció al respecto.

En medio de una entrevista con Cosmovisión, la mamá de Balvin expresó que también sintió gran incomodidad con la canción de su hijo e incluso no encontró palabras para describir el polémico tema.

Asimismo, reveló que cuando escuchó la canción de inmediato decidió llamarlo para hablar con él y hacerle saber su inconformidad.

“Cuando me enteré yo lo llamé, lógicamente. ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’. Esa canción es… no sé ni qué decir”, dijo la mujer en entrevista con Cosmovisión.

Uniéndose al rechazo por el contenido explícito de su video, Alba Mery Balvin confesó que para ella fue tan impactante el clip que no lo pudo ver completo y admitió que allí desconoció completamente a su hijo.

“No seguí viendo el video… pues no lo veía a mi Josecito por ninguna parte”, señaló

Con lo anterior, la mujer admitió que el cantante cometió un error al sacar un tema con ese tipo de contenido, canción la cual ya fue eliminada de la plataforma Youtube.

“Mi hijo se equivocó, definitivamente no necesito hijos perfectos, necesito que se equivoquen, porque el día que mis hijos sean perfectos él pierde y perdemos los dos. Yo como madre para mostrarle el camino y él que se cree perfecto. Él no va a luchar nunca, no va a hacer cambios en su vida”, afirmó.