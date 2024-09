Hassam reapareció en redes sin cabello y causó admiración en sus seguidores: Este es el motivo

Hassam, uno de los humoristas más importantes de toda Colombia, vuelve a ser noticia debido a que recientemente hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de dos millones de seguidores, en la que se le veía con la cabeza completamente rapada.

El post despertó la curiosidad de los usuarios de Internet, quienes se preguntaron por lo que había pasado. Según informó, decidió postear la galería para conmemorar este 5 de septiembre el Día Mundial del Mieloma, un tipo de cáncer en la sangre que se caracteriza por acumular células cancerosas en la médula ósea para posteriormente ser expulsadas a las células sanguíneas que se encuentran sanas.

Mira también: "La cirugía salió bien": Hassam fue dado de alta, tras estar ocho días hospitalizado

"Desde el 2019 se me convirtió en otra fecha para celebrar la vida. Quiero enviar un abrazo a todas aquellas personas que lo han padecido o que tienen a algún ser querido con esta condición, no es fácil pero 5 años después de creer que era el final, Dios me mostró que tenía otro plan", fue una parte del mensaje que emitió el comediante.

De igual forma, explicó que en este tipo de casos es indispensable detectar la enfermedad a tiempo para poder tomar cartas en el asunto, por lo que le recomendó a su comunidad cuidar mucho su organismo practicando chequeos médicos periódicos y hasta llevando una alimentación saludable.

No te pierdas: Hassam se pronunció sobre su estado de salud desde la clínica y dijo que seguirá hospitalizado

Publicidad

Hassam también invitó a las personas que están atravesando por la misma situación que él enfrentó hace algunos años a que le escriban para intercambiar ideas e insistió en que la mejor medicina siempre será la fe en que todo saldrá bien y las sonrisas.

"Pdta: el cabello se puede perder, el estilo no. 😜😜😜😜😜😜 Sonrían", finalizó.

Te puede interesar: Hassam fue hospitalizado de emergencia: Esto es lo que se sabe sobre su salud

Publicidad

La publicación, que ya recoge más de seis mil 'me gusta' en la citada red, también tiene múltiples comentarios de felicitaciones por parte de los internautas, quienes le agradecieron por haber compartido su lucha con otra gente a través de su dispositivo móvil.