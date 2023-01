Gwyneth Paltrow reconoce que no fue 'fácil' divorciarse de Chris Martin

Tras diez años de matrimonio, Gwyneth Paltrow (43) y Chris Martin (39) anunciaron su separación en 2014 y desde entonces ambos han mantenido la amistad por el bien de sus hijos, Apple (11) y Moses (10), dando la sensación de una idílica ruptura que, según ha confesado Gwyneth, no ha sido tan perfecta como podría parecer.

" Ha habido veces que [el divorcio] no ha sido fácil para mí , y estoy segura de que tampoco ha sido fácil para él. Pero cuando dijimos que íbamos a pensar primero en nuestros hijos, lo decíamos en serio. Si quieres poner a tus hijos por delante, ¿por qué estás poniendo verde a tu marido delante de ellos? Así que lo intentamos de verdad, lo que significa que tuve que dejar mis m***das aparte, y centrarme en las razones por las que le quiero, que es como mi hermano y que la familia siempre va antes que mis problemas. No siempre es fácil, pero era la forma en la queríamos hacerlo. Este no es el final que ninguno de los dos quería, pero es un final y queríamos hacerlo lo mejor posible", contaba Gwyneth a la revista Red.

No obstante, la actriz sabe que nunca podría haber pasado por este trance de la manera que lo hizo sino hubiese sido por la ayuda de Chris, al que agradece la forma en la que aceptó el divorcio.

"Creo que soy muy afortunada de haber tenido un compañero tan dispuesto, con el que llegar a un acuerdo, y que me ha enseñado tanto como yo le he enseñado a él... Nos queríamos mucho y todavía nos queremos y tenemos dos hijos maravillosos juntos. El tiempo ha sido una parte muy importante también. Habíamos roto un año antes de anunciarlo, así que tuvimos ese tiempo para resolverlo todo. Todo se resume en ser capaz de poner el piloto automático cuando te sientes enfadada, celosa o con el corazón roto. Tienes que ponerlo y pensar en lo básico, que amas a esa persona, que es el padre de tus hijos, que es un hombre maravilloso. Tengo que dejar mis m***das apartadas por el momento", explicaba Gwyneth.

Por: Bang Showbiz