Greeicy Rendón expone si terminó con Mike Bahía por baile con Beéle

Greeicy es conocida por bailar de una manera muy particular, por lo cual, los fans siempre se disfrutan cada uno de los shows que ella hace. Recientemente, se dejó ver muy feliz en el evento de La Solar, en Medellín.

En aquel sitio también se encontraban más artista, pero lo que llamó la atención, fue cuando la mujer se subió a la tarima en el momento en el que Beéle estaba entonando ‘La Plena’. Ella no dudó en sacar sus mejores pasos, por lo cual, algunos no sabían cómo reaccionar frente a esto.

Tras las críticas que recibió, Rendón hizo un video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 23 millones de seguidores. Allí dejó claro si terminó con Mike Bahía y cuál fue la reacción de él frente al baile en el evento de música.

“La gente se pregunta si es que yo me separé, que si es que yo ya no estoy con Mike. Él y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender”, empezó diciendo la mamá de Kai. Después de esto, se preguntó el porqué una mujer como ella no puede bailar al frente de cualquier persona; por ello, afirmó que la danza es algo mágico y que debe expresarlo en el momento que lo siente.

“Quién dice que para uno bailar, ser libre y disfrutar del placer de la música de mover el cuerpo, solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera. Para mí el baile es toda la vida, párese quién se pare al frente”, prosiguió.

Asimismo, se refirió a la reacción del padre de su hijo, en la que confesó que fue ella misma la que le explicó todo al intérprete de ‘Buscándote’. Además, que cualquier sujeto que la conoce sabe cómo es y su forma de actuar frente a una canción que le llega al corazón.

“Si me conocen para qué me invitan, por eso los que llevan años conmigo, como mi Mike que me conoce, no le genera angustia disfrutar del baile porque él sabe cómo soy. Yo le conté toda la historia de la canción. Hasta se me cayeron las gafas, pero me lo disfruté”, finalizó.

Es de resaltar que, algunos seguidores se preguntaron en repetidas ocasiones qué iba a opinar Mike Bahía, porque estaban preocupados lo que ocurriera con el cantante barranquillero, ya que él ha estado en polémicas tras presunta infidelidad a Cara e Isabella Ladera.