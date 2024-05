Famosos se despidieron de Omar Geles con emotivas palabras: Aún no pueden creer su partida

Luego de que se diera a conocer la lamentable noticia de la muerte del cantante, compositor y acordeonero Omar Geles, quien conformó Los Diablitos del Vallenato, varios famosos del entretenimiento y quienes están relacionados con el vallenato no dudaron en expresar sus palabras de condolencia y dar una muestra del dolor causado por este acontecimiento.

Famosos que despidieron a Omar Geles

Más allá de ser quien anunció la noticia del fallecimiento del artista, Elder Dayan publicó una historia en su cuenta de Instagram, la cual era una foto junto a él, en la que escribió: "Dios te reciba en su reino maestro Omar Geles".

Aprovechando que la última publicación del exintegrante de Los Diablitos del Vallenato era un video de su participación en el concierto de Silvestre Dangond en El Campín, Melissa Martínez dejó un mensaje: "Dios te reciba ¡MAESTRO!".

Ana del Castillo no se quedó atrás y fue otra de las artistas en reaccionar ante la noticia de la muerte de Omar Geles y realizó una publicación, en la que compartió una imagen al lado de esta leyenda y le hizo una dedicatoria: "no hay palabras para expresar en estos momentos mi dolor, solo tú sabías cuánto te amaba compadre y lo agradecida que siempre estuve contigo, todavía no creo".

Por medio de una historia en Instagram, Peter Manjarrés comunicó: "la organización musical Peter Manjarrés lamena el fallecimiento del gran cantautor y acordeonero Omar Antonio Geles Suárez. Nos unimos en el dolor de familiares, amigos y cercanos". En esta se podía ver, además, una imagen de Omar Geles.

El artista venezolano Jhonder Morales, quien también se desempeña en la industria vallenata, le escribió un emotivo mensaje en una de sus publicaciones: "Dios lo reciba con los brazos abiertos Maestro".

Ciro Quiñónez: Dime que es mentira nuestro, dígame que es mentira porfa respóndeme omar.

Rafael María Díaz: Descansa en paz maestro. Gracias por tanto.

Además de estos mensajes a través de las redes sociales, se conoció que Wilfran Castillo, cantante vallenato, fue de los primeros artistas en llegar a la clínica Erasmo de Valledupar para despedir a Omar Geles. Cabe destacar que él es su sobrino, quien protagonizó un emotivo encuentro con sus familiares.

Quién confirmó la muerte de Omar Geles

Elder Dayan fue el encargado de comunicar su fallecimiento a través de X, en donde escribió: "el folclor está de luto... Omar Geles, que Dios te reciba en tu santa gloria", lo cual compartió alrededor de las 8:00 P.M. de este 21 de mayo de 2024.

Causas de la muerte de Omar Geles

Aunque aún no hay un parte oficial que confirme la causa de la muerte del cantante vallenato, se conocía que se encontraba hospitalizado en la clínica Erasmo de Valledupar, a donde arribó luego de haber estado haciendo deporte (se dice que estaba practicando tenis o padel) y que allí, en horas de la noche del 21 de mayo de 2024, habría sufrido un paro cardio respiratorio.

Cabe destacar que Omar Geles ya había estado internado en Estados Unidos luego de haber sufrido una descompensación durante uno de sus conciertos en Miami el pasado 27 de abril de 2024, no obstante, su recuperación fue exitosa.

De acuerdo con Erick Gerónimo, mánager del oriundo de Mahates, Bolívar, las razones por las cuales tuvo dicho problema de salud fueron el trasnocho y la presión arterial, lo cual con reposo había dejado de afectarlo.

Los fanáticos del cantante vallenato están a la espera de que se anuncie cómo será el velorio o si se le realizarán homenajes para así despedir por todo lo alto a Omar Geles, quien también ha sido compositor de éxitos musicales interpretados por otros reconocidos artistas de este género.