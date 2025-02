Falleció famosa influenciadora, a los 28 años, por una grave infección pélvica

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de la reconocida creadora de contenido digital Laleska Alexandre, recordada por tener más de 26 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y ser la dueña de marcas como La Vestiaire y La Brand Brasil.

El hecho se registró el pasado 5 de febrero de 2025 en Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. De acuerdo con las primeras versiones, la influenciadora ingresó al Hospital Regional de Cariri el segundo día del mismo mes por un intenso dolor abdominal y, aunque al inicio se pensaba que se trataba de cólicos, los doctores pronto se dieron cuenta de que el caso era más complejo.

La mujer de 28 años fue sometida a una cirugía de emergencia, en la que los médicos se percataron de que tenía un absceso tubovárico en estado avanzado que derivó en una infección que afectó tanto sus trompas de falopio como sus ovarios.

Este dictamen médico avanzó hasta ser un shock séptico, lo que ocasionó su fallecimiento. Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para lamentar el hecho y enviarle mensaje de motivación a las personas que hacían parte de su círculo más cercano.

"¿Puede alguien decir, por favor, qué pasó?", "mis condolencias para familia y amigos", "¿qué acaba de pasar? Estoy temblando", "no lo puedo creer, la seguía y la admiraba mucho", "que Dios consuele a sus seres cercanos", "Llevo tiempo siguiendo a Laleska y me encantó su contenido, aún no lo me cabe en la cabeza esta noticia 😢", son algunos de los mensajes que se destacan

Cuál fue la última publicación de Laleska Alexandre

En su perfil de Instagram, la también empresaria había publicado un reel con el que promocionaba su faceta como asesora de imagen, demostrando de esta forma que el trabajo era una parte esencial de su vida.

"Si quieres aprender a vestirte estratégicamente, entender qué colores y modelado te favorecen y elevar tu presencia con confianza, ¡esta es tu oportunidad! 💃🔥 ¡Espero transformar tu mirada y ayudarte a sentirte aún más empoderada! 💖✨", escribió junto al video que ya recoge casi 200 mil reproducciones y miles de 'me gusta' por el lado de sus admiradores.