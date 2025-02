Cantante de vallenato murió tras recibir impactos de bala de hombres en moto

Hay luto en el mundo del entretenimiento debido a la muerte del reconocido cantante José Luis Villamizar. El hombre, oriundo de Barrancabermeja, Santander, se dedicaba a interpretar música vallenata en diferentes eventos y se ayudaba trabajando como conductor en la ciudad.

De acuerdo con la versión entregada por los testigos del hecho, se escucharon unos disparos en la calle y, al salir, se percataron de que el sujeto había fallecido. El suceso ocurrió el pasado 1 de febrero de 2025 en el sector conocido como el Bronx de la ciudad hacia las 11:30 de la noche.

Todo parece indicar que el músico se despidió de su familia, salió de casa y se encontró con algunos amigos cuando de pronto fue abordado por hombres en motocicleta, que no dudaron en dispararle en repetidas ocasiones. Aunque el caso se encuentra siendo investigado por las autoridades, se maneja la hipótesis de que podría tratarse de un robo, gracias a que no encontraron el vehículo en el que se movilizaba; sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada.

“Al parecer venía en una moto, no sabemos si con otra persona. Cuando llegamos al lugar, la motocicleta ya no estaba, no sabemos si se la llevaron o se la robaron”, señaló Mauricio Herrera, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Además de ser artista y productor, Villamizar deja tres hijas huérfanas, según pudo establecer La Kalle. Fanáticos y otros usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para lamentar la noticia y enviarle mensajes de condolencias a sus seres queridos.

Además, están a la espera de conocer detalles sobre las honras fúnebres y piden a la justicia colombiana que unan esfuerzos para evitar que este suceso quede en la impunidad y los delincuentes se salven de ir tras las rejas.

