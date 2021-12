Estilista pintó a perrito como Grinch y se volvió viral tras ser acusado de maltrato animal

Con la llegada de diciembre, es común observar tanto a humanos como a mascotas disfrazadas de Papá Noel, renos, muñecos de nieve, cajas de regalo y hasta árboles de Navidad; sin embargo, un estilista se volvió viral en las plataformas digitales luego de que compartiera un video en Tik Tok en donde se le ve haciéndole un cambio de look a un perrito, convirtiéndolo en todo un Grich.

En la grabación se logra ver cuando Gabriel Feitosa corta, peina y acomoda el pelo de un french poodle que pasa de ser blanco a tener diferentes colores como verde y verde. Según explicó en la misma plataforma, los productos que utilizó para la transformación son "veganos y no tóxicos para mascotas", por lo que no hay posibilidad de que le provoque algún problema de salud.

Sin embargo, diferentes internautas se tomaron la red social para rechazar el acto, pues esta no es la primera vez que hace este tipo de procedimientos, ha compartido varios clips en donde tiñe de colores poco comunes a los animales y los deja completamente irreconocibles.

"Súper indignados, pero no ayudan a un animalito en la calle", "terrible y más porque en la mayoría de los casos utilizan químicos baratos y de pésima calidad. Pobres animales", "¿por qué no se pinta el pelo él?", "desde que el perrito esté a gusto y sean inofensivos los productos, no hay problema" "mejor comprarles el disfraz", "fue con tiente vegano, no me parece maltrato animal", "qué triste, pobre perrito", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.

La publicación ya reúne más de 2 millones de reproducciones y 200 mil 'me gusta'.