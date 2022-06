Este fue el susto que pasaron Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza mientras estaban en un elevador

La presentadora Melina Ramírez es una de las celebridades más reconocidas de nuestro país, pues ha hecho parte de grandes producciones del Caracol Televisión como El Desafío y Sábados felices . La modelo de 32 años tiene un hijo llamado Salvador, fruto de la relación que sostuvo con el deportista y exparticipante de El Desafío Super Humanos Cap Cana 2017, Mateo Carvajal , por casi cuatro años.

Ahora, la modelo mantiene una relación sentimental con el actor y cantante Juan Manuel Mendoza , por lo que la pareja no ha dudado ni un instante en demostrar su amor y compartir con sus seguidores los momentos que viven juntos y las aventuras que crean para mantener la llama de la relación. Cabe recordar que a inicios de este año confirmaron que se encuentran comprometidos.

Mira también: ¡Se casan! Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza anunciaron su compromiso

Publicidad

En las últimas horas la famosa pareja compartió con sus seguidores el percance que sufrió en un elevador, en el que al parecer quedaron encerrados; fue así como de esta forma el actor de 41 años lo dejó entrever en una de sus historias de Instagram: "Me vuelvo a quedar encerrado mil veces con esta mujer, Melina Ramírez", indicó el artista junto a una imagen.

Mira también: "Me caso": Yeison Jiménez quedó flechado con el sensual baile de Melina Ramírez en Yo Me Llamo

Sin embargo, este par de enamorados, al contrario de reaccionar de manera eufórica o con miedo, aprovecharon el momento para ponerle un poco de romance y buena cara. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y más de uno felicitó a los novios por tomar bien la situación, pues demostraron la armonía que tienen entre los dos.

El hecho no pasó a mayores, tanto Melina como Juan Manuel salieron ilesos, pero con una anécdota más para relatar a sus hijos. Aún no se saben detalles de la esperada boda entre la famosa presentadora y el actor, pero se espera que sea pronto y quizá se realice en la ciudad de Medellín.