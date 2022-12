Estas son las recomendaciones para el concierto One Direction

Ya inicia la cuenta regresiva y el corazón de miles de adolescentes late cada vez más fuerte con la llegada del concierto de One Direction. Este será uno de los eventos más importantes del primer semestre del 2014, ya que además de haber agotado la boletería, Colombia será el país que da inicio a la gira “Where We Are” .

El estadio Nemesio Camacho El Campin, en Bogotá esta adecuado para recibir a las más de 30.000 personas que compraron boleta para el concierto . Las siguientes recomendaciones se deben tener en cuenta:

1. La apertura de puertas será a las 4:00pm, el Freaky Colectivo estará en escenario a las 6:20pm y el artista principal saldrá al escenario aproximadamente a las 8:15pm.

2. Es importante saber que todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable . La edad mínima en la localidad cancha platino oriental/occidental, cancha preferencial oriental/occidental, es de 12 años. En las localidades con silletería numerada: Occidental preferencial baja/alta, Oriental preferencial baja/alta y Norte alta/baja, no hay restricción de edad.

3. Hay secciones habilitadas para discapacitados en: Occidental preferencial baja, Platino. No olvides que esta condición debió ser reportada al momento de la compra.

4. Si decides llevar automóvil particular, los parqueaderos que estarán habilitados el día del concierto son los ubicados en la zona norte (cupos limitados) del estadio El Campin, centro de alto rendimiento, Biblioteca Virgilio Barco, Centro Comercial Galerías, Centro Comercial Plaza 54, Parque El Lago, Parque Simón Bolívar, Parque Recreo Deportivo el Salitre y el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

5. Asiste con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad.

6. Recuerda llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes.

7. Si asistes con niños, adultos mayores o mujeres en estado de embarazo solicita apoyo al personal de la organización.

8. Establece previamente un punto de encuentro con las personas que te acompañan.

9. Si te extravías acude a un punto de encuentro de policía o a un logístico identificado.

10. Sigue en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y acomodación.

11. En el concierto encontrarás servicios de: Baños, alimentos y bebidas, seguridad, policía de infancia y adolescencia, primeros auxilios.

Como restricciones debes saber que:

- No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas

- No está permitido el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo a las localidades con acomodación general.

- No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales.

- No se permitirá el ingreso, ni el consumo de bebidas alcohólicas

- No se permitirá ocupar silletería que no corresponda a la indicada en su boleta

- No está permitido pararse en las sillas

- No es permitido salir y volver a entrar del Estadio.

- Ten en cuenta que no está permitido fumar.

- Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.