Estas serían las fechas en las que Karol G se presentaría en Medellín, ¿y Bogotá?

Karol G es una de las cantantes colombianas más importantes del momento y precisamente se encuentra en medio de su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’ a través de Estados Unidos, ahora, llegará a Latinoamérica y estas podrían ser sus fechas.

A través de sus redes sociales, ‘La Bichota’ compartió un reel en el que confirmó la noticia y ahora a través de sus historias anunció las fechas en las que se presentará en el Estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín.

Conoce más: Karol G se tapó el tatuaje de la mano en donde se leía el nombre de nacimiento de Anuel AA

El evento está planeado para el 1 de diciembre del 2023 convirtiéndose en el mejor regalo para sus fanáticos. El show estaría enfocado en sus más recientes álbumes ‘Mañana Será Bonito’ y ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ que han sido muy exitosos.

Parece que la ciudad de la eterna primavera no será la única en la que se presente la cantante, pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López publicó en sus redes sociales las fechas que tendría en la capital del país. No obstante, la información no ha sido confirmada.

Publicidad

“Por comunicación directa con el equipo de nuestra maravillosa ‘Bichota’ puedo confirmar que tendremos el gusto y el honor de recibirla en el estadio El Campín el 5 y 6 de abril del 2024”, escribió.

Al parecer este encuentro tendría lugar en el Estadio El Campín que cuenta con un aforo de 39 mil personas. La noticia ha emocionado a millones, quienes están atentos a cualquier anuncio extra por parte de Karol G.

Por comunicación directa con el equipo de nuestra maravillosa Bichota puedo confirmar que tendremos el gusto y el honor de recibirla en el estadio El Campin el 5 y 6 de Abril del 2024.



Bienvenida nuestra Bichota @karolg a Bogotá! https://t.co/d2pwtFYIuM — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 3, 2023

Las reacciones no se han hecho esperar y su nombre ya es tendencia en redes sociales, "Mami estamos súper listos y apuntados", "Qué emoción", "Se me salieron las lágrimas", Ahhhh me mueroo 😍", son algunos de los comentarios.

Publicidad

La paisa, inició su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’ el pasado 10 de agosto y ha recorrido los estadios más representativos de Estados Unidos. De hecho, se ha consolidado como la artista latina con los conciertos más taquilleros en el país norteamericano por sus más de 700 mil boletos vendidos.