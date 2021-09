Esta sería la millonaria suma de dinero que tendría que pagar Laura Bozzo para no ir a prisión

La presentadora Laura Bozzo está siendo buscada en más de 190 países por la Interpol tras presuntamente cometer un delito llamado depositario infiel, pues la peruana habría vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la fiscalía la solicitó con un plazo de 48 horas, pero ella decidió desaparecer y no presentarse con la justicia.

Alfredo Adame, actor y presentador fue quién publicó la información de Bozzo, según él, una persona lo contactó por medio de redes sociales asegurando que tenía datos importantes sobre la presentadora.

“Empecé a investigar, ya la habían llamado varias veces para que arreglara y no iba, no pagaba, los 12 millones ya se habían convertido en 80 millones por las multas, recargos y actualizaciones desde 2012. Ya eran 80 millones de pesos los que le debe a Hacienda”, aseguró el actor.

La única salida que le queda a Bozzo sería pagar 14 millones de pesos mexicanos (2.600 millones de pesos colombianos) y pedirle perdón al SAT, según Gustavo Herrera, abogado de Gabriel Soto e Irina Beiva, demandantes contra Laura.

Bozzo no se presentó ante la corte cuando fue citada, pues la mujer aseguraba que la iban a detener y una de sus amigas afirmó que tiene depresión, ataques de pánico y sufre de paranoia.

Su amiga también argumentó en una entrevista que Laura no sabía que el inmueble se encontraba embargado.

“Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor… ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir!”, afirmó la amiga que es la única que ha dado respuestas frente al caso.

Actualmente parece que la mujer se encuentra en Acapulco, pues según un medio mexicano la vieron comiendo en un restaurante.

Según Herrera este comportamiento agrava la situación en la que se encuentra ‘La Señorita Laura’.

Cabe recordar que la mujer ya tuvo prisión domiciliaria en los años 2002 y 2005 por presunto vínculo con el expresidente de Perú, Alberto Fujimori.