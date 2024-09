Esta fue la última publicación de La Gorda Fabiola: Habló sobre sus problemas de diabetes

Desde que empezó a sufrir fuertes problemas de salud, La Gorda Fabiola optó por hablar sobre esto abiertamente en sus redes sociales, en las que no solo quiso dar a conocer su experiencia, sino también aprovechar para generar consciencia en sus fanáticos para evitar que pasaran por lo mismo.

Y es que para esta humorista de Sábados Felices ella era una muestra de un milagro de vida y sintió que le dieron una nueva oportunidad, por lo cual se dedicó a cuidar de sí misma y tomar hábitos y estilos de vida más saludables, con los cuales su salud iba mejorando, pues pudo hacer muchas cosas que antes ni habría imaginado.

Es por ello que La Gorda Fabiola llevaba varios años compartiendo su experiencia y dando su testimonio, al cual catalogó como uno de vida, para que la gente entendiera la gravedad de las enfermedades que tuvo y lo cerca que se encontró de la muerte.

Esta es una de las razones por las cuales su última publicación en redes fue un video en el que comentó acerca de cómo se encontraba hace unos años: "a mí se me declaró una diabetes. Además, de todo eso, me volví famosa por ser La Gorda Fabiola. Yo me jactaba de decir que era una gorda sana hasta que apareció esta enfermedad y comenzaron los problemas de rodilla, tensión arterial alta".

Asimismo, cuenta que en una oportunidad le hablaron sobre la cirugía bariátrica y que en el 2014 decidió practicársela: "yo estaba negada a hacérmela, porque dije 'las modificaciones en mi organismo, ¿cómo son?'".

Con respecto a los síntomas que tenía para dicho año, La Gorda Fabiola dijo que tenía la visión borrosa, sueño, no rendía en el trabajo, apetito y sed insaciables: "mi estado de salud cada día empezaba a empeorar".

En medio de este video se le podía ver con su característico carisma, con el cual transmitió a sus fanáticos la importancia de ser conscientes de los daños que puede implicar el no tener un estilo de vida saludable, pues los dolores empiezan a aparecer con los años.