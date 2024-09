Don Jediondo se quebró en vivo por la muerte de La Gorda Fabiola y habló sobre su problema de salud

La Gorda Fabiola fue, sin duda, una de las humoristas más reconocidas del elenco de Sábados Felices; por eso, la noticia de su fallecimiento este 19 de septiembre despertó la nostalgia de todos los integrantes de la familia de Caracol Televisión. Una de las declaraciones que más ha dado de qué hablar es la de Pedro Antonio González, más conocido en el programa como Don Jediondo y Godoy.

Su pronunciamiento tuvo lugar en medio de una entrevista en vivo para Caracol Radio. El hombre aprovechó para mencionar no solo que la información lo tomó por sorpresa porque habían tenido comunicación hace relativamente poco tiempo con ella, sino que también recordó algunas anécdotas que atesora en su corazón sobre sus inicios en la pantalla chica.

Mira también: La Gorda Fabiola falleció un día después de su cumpleaños: Este fue el mensaje de su hijo

¿Qué dijo Don Jediondo sobre La Gorda Fabiola?

El comediante reveló: "Se nos fue la gordita, era la mamá de los humoristas; yo grabé la semana pasada con ella y me dijo que estaba mejor, no sabe el dolor que me da. Era una gran persona, muy tierna, muy servicial", inició mencionando.

Posteriormente, recordó que hace algún tiempo los integrantes de la producción se habían llevado un gran susto por el estado de salud de Fabiola; sin embargo, añadió que los médicos pudieron estabilizarla y hasta le dieron algunas recomendaciones para mejorar su calidad de vida.

No te pierdas: De qué murió la Gorda Fabiola, reconocida humorista de Sábados Felices

Publicidad

"Ella varias veces había superado su tema, tenía un tema, creo que de desnutrición. Hubo un momento incluso, en el que Polillita, hace como tres años, nos escribió como a las tres de la mañana y nos dijo ‘oren porque la gordita se nos está yendo’, pero la lograron sacar adelante. El médico le recomendó comer proteína por el tema de la desnutrición y parece que hubo una falla general, como una falla sistémica", finalizó.

Te puede interesar: Presentadores de Día a Día lloraron la muerte de La Gorda Fabiola: Dieron la noticia en vivo