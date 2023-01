Esta es la prima de las Kardashian que les arma competencia en el modelaje

El clan Kardashian es la familia más reconocida en el mundo del entretenimiento. Cada uno de sus integrantes logró labrarse su carrera gracias al famoso reality show y a sus diferentes empresas que son reconocidas a nivel mundial.

Sin embargo, hay muchos más integrantes que no son tan reconocidos y que no han tenido la misma suerte al no tener el apellido Kardashian.

Pero esto no ha sido impedimento para alcanzar el éxito, este es el caso de la joven Natalie Zettel, de 18 años, hija de Karen Houghton, la hermana menor de Kris Jenner. Esto quiere decir que es la prima hermana de Kendall y Kylie Jenner.

La joven, aunque no tan extravagante como sus primas, ha empezado a incursionar en el modelaje y no tiene nada que envidiarles.

Muchos aseguran que se parece a Kendall Jenner y que podrían ser gemelas.

¿Te parece?