Escándalo: actriz de ‘Smallville’ es acusada de ser reclutadora de secta sexual

Allison Mack, recordada por interpretar a Chloe Sullivan, amiga de Clark Kent en la serie ‘Smallville’, fue identificada en las últimas horas como la líder número dos de Nxivm, una organización que se define como un grupo de autoayuda.

Sin embargo, lo que parecía ser un centro para la auto superación es realmente una secta sexual para los miembros más dedicados, así lo han afirmado varias fuentes al periódico Daily Mail.

Publicidad

El pasado mes de octubre, el periódico The New York Times reportó que la organización ponía a dieta, marcaba como ganado y castigaba violentamente a las mujeres si no reclutaban suficientes esclavas.

En días anteriores Frank Parlato, uno de los ex voceros del grupo, había afirmado al diario The Sun que una de las reclutadoras claves era una actriz reconocida y galardonada, pero hasta el pasado jueves 9 de noviembre se confirmó que era la actriz de ‘Smallville’.

Keith Rainere es el fundador de la secta, mientras que Allison Mack es la sublíder y cada uno tiene un grupo personal de esclavos a su servicio.

Publicidad

Parlato, despedido de la organización, revelo que Keith le exige una dieta de entre 500 y 800 calorías por día a las mujeres, mientras que Allison las golpea cuando no reclutan suficientes esclavas.

Según el Daily Mail, las mujeres que son consideradas dignas de entrar, tienen una ceremonia de iniciación en la que se desnudan y los dos cabecillas las marcan como ganado con un símbolo que parece ser las iniciales de ambos.

Publicidad