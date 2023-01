Actriz de ‘Smallville’ se declara no culpable en caso de secta sexual

Allison Mack, recordada por interpretar a Chloe Sullivan, amiga de Clark Kent en la serie ‘Smallville’, fue identificada en noviembre de 2017 como la encargada de reclutar a mujeres para ser abusadas y maltratadas en la organización de ‘autoayuda’ Nxivm.

La actriz fue arrestada el pasado mes de abril y desde entonces se ha enfrentado a la justicia para demostrar su supuesta inocencia.

Publicidad

De acuerdo con información de última hora, Mack se declaró no culpable frente a un tribunal por el caso relacionado con el tráfico sexual. Así mismo, Keith Raniere, líder del grupo, también negó dichas acusaciones.

Pese a esto, como prueba de las autoridades se tienen las declaraciones de Clare Bronfman y Nancy Salzman, integrantes del grupo, que admitieron ser culpables y causantes de tráfico, abuso y maltrato.

Además, Michael Rosenbaum, excompañero de reparto de la serie y quien interpretaba a Lex Luthor, aseguró haber escuchado a la actriz nombrar dicha organización y sostuvo que Mack decía constantemente estar bajo un tratamiento de ‘autoayuda’.

El caso fue dado a conocer en el mes de octubre de 2017, cuando el periódico The New York Times reportó que la organización ponía a dieta, marcaba como ganado y castigaba violentamente a las mujeres si no reclutaban suficientes esclavas.

Publicidad

Allison Mack podrá salir bajo fianza si paga cinco millones de dólares y deberá seguir asistiendo a los llamados a juicio.

Publicidad

Escándalo: actriz de ‘Smallville’ es acusada de ser reclutadora de secta sexual

Arrestan a Allison Mack, actriz de "Smallville", por tráfico sexual

Publicidad

Publicidad