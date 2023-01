¿Es o no es? Así respondió J Balvin a los rumores de su homosexualidad

Luego de publicar una fotografía en su perfil de Instagram del cantante Llane, de la agrupación Piso 21, para pedirle a sus fanáticos que siguieran a su colega, J Balvin se vio envuelto en una serie de comentarios que lo tildaban de gay.

Pese a que no hizo ningún comentario al respecto durante los días siguientes, el artista de música urbana tuvo que salir en su cuenta oficial de Instagram a aclarar que Llane no es su tipo, que ser gay no es ninguna enfermedad y que, en caso de ser homosexual, sería la más diva de todas.

Por el contario, J Balvin publicó días después la foto de una modelo con el cabello naranja dando a entender que le había gustado y que quisiera conocerla.