¿Es justo? Miss Ucrania descalificada por ser madre

Veronika Didusenko, participante ucraniana que concursaría en Miss Mundo 2018, fue descalificada luego de que los directivos del reinado se enteraran que la representante incumplía las reglas, pues es madre de un pequeño de cuatro años, a quien presentó en su cuenta de Instagram y esto es algo que incumple las reglas.

Debido a este suceso, la representante de Ucrania inició una campaña en redes sociales para que no discriminen de esta manera: "Millones de mujeres solo pueden participar si no tienen hijos. En 2018 esto simplemente no es correcto. Esta discriminación por motivos de maternidad debe terminar".

