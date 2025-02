Epa Colombia sacó a la luz que se entregó antes de ser capturada por el video de TransMilenio

Epa Colombia concedió por primera vez una entrevista con Noticias Caracol en la que habló acerca de los días que ha pasado en la cárcel El Buen Pastor, desde el momento en el que fue capturada por las autoridades.

Conoce más: Epa Colombia habla desde la cárcel El Buen Pastor: “Han sido días muy difíciles”

Aseguró que no ha sido sencillo y ha estado llena de tristeza, pero cree que solo Dios puede saber por qué necesita pasar por esto y estar privada de la libertad, lejos de su familia y de su hija, Daphne Samara.

Entrevista Epa Colombia

Publicidad

En medio de la conversación, la mujer les dijo a los periodistas que quiere que la prensa, la ley y todos los colombianos vean el cambio que ha tenido, ya que con los años se superó, ha seguido adelante y tiene toda la intención de resarcir los daños que ha hecho.

De la misma forma, recordó que fueron sus amigos de ese entonces quienes le hicieron subir el video destruyendo la estación de TransMilenio y cuando se hizo viral en minutos Daneidy empezó a preocuparse.

Publicidad

"En medio del desconocimiento, no tenía empresa, me faltó estudio y era muy pobre, demasiado pobre, sabía que estaba mal", explicó durante la entrevista y continuó: "Yo fui al otro día y me presenté en los juzgados de Paloquemao, me entregué, no esperé que me capturaran o me llamaran, yo fui y me presenté".

La empresaria sacó a la luz que buscó a la justicia para resolver su situación legal, allí dijo que se llamaba Epa Colombia y que tenía 19 años, en ese momento. Sin embargo, recalcó que estuvo muy mal asegurada en ese momento, "no tuve un buen abogado".

Adicionalmente, reveló que cada mes, el día 13, ella debía ir a los juzgados de Paloquemao a firmar un libro, "me resocialicé", dijo. No obstante, su entrega no dio resultados y aun así fue sentenciada el pasado 29 de enero.

Mira también: Johana Bahamón visitó a Epa Colombia en la cárcel: Mira la foto y el alentador mensaje

Publicidad

Epa Colombia no tuvo un buen abogado

“Estuve muy mal asesorada porque no tuve un buen abogado y me llevó a las consecuencias que hoy en día están acá. Me gustaría mucho que verificaran mi caso", expresó en su conversación con los periodistas para ser considerada por quienes llevan su caso y por toda Colombia.

Publicidad

"Es desproporcionado lo que ha pasado por mi caso. Yo pagué cuando me hicieron pagar. A mí me quitaron las redes sociales", agregó mientras que también cuestionó los cargos por los que fue imputada por la ley para pagar cinco años de cárcel.

"La incitación no es el terrorismo, sí, dañé el bien, pero no debió estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo, ¿me entienden?", manifestó molesta, ya que fue precisamente el cargo de "terrorismo" el que definió los rasgos más delicados de su condena.

No te pierdas: Nuevo video de Epa Colombia en la cárcel: Saludó a Karol Samantha estando tras las rejas