En medio de la boda, novia le pide permiso a su esposo para abrazar por última vez a su ex

El suceso que ocurrió Malasia durante un ritual de casamiento fue dado a conocer a través de la plataforma de videos TikTok convirtiéndose viral. En el clip de video publicado se puede ver a los enamorados muy sonrientes disfrutando su boda , mientras la expareja de la novia se acerca a ellos con la intención de felicitarlos, hasta ese momento todo marchaba bien, pero poco después la mujer que estaba vestida de blanco miró a su esposo y le pidió que le diera la oportunidad de abrazar a su antiguo compañero sentimental por última vez.

El hombre decidió complacerla y con un sutil gesto le dio a entender que estaba de acuerdo con el acercamiento. Luego de la incómoda demostración de afecto, el invitado se dirigió hacia el novio, quien aceptó su apretón de manos y posteriormente le dio un abrazo, probando así que asumió con madurez el asunto que tanta polémica ha desatado en redes.

Las imágenes le están dando la vuelta a internet, hasta el momento el video supera los 5 millones de reproducciones y cuenta con más de 19.000 comentarios, de usuarios que están a favor y en contra de lo sucedido.

Unos navegantes de la red aseguran que la decisión de la novia no fue acertada, pues su interés por abrazar a otro hombre pudo incomodar a su esposo y a la familia de él. Por otra parte, otros internautas resaltan la serenidad con la que el novio manejó la situación, ya que no consideró un problema que su pareja le demostrara cariño a otra persona. Los recién casados no han sido indiferentes antes los comentarios que generó la escena, la usuaria de TikTok @mayangkumay afirmó que todas las opiniones son bienvenidas, después de que un miembro de la plataforma la tildara de "loca".