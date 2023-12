¡Emotivo momento! Pareja se comprometió durante concierto de Karol G en Medellín

Durante las dos jornadas del 'Mañana Será Bonito Fest' de Karol G en Medellín se vivieron hechos muy especiales para todos los presentes, ya que hubo actividades previas, un gran despliegue de efectos y luces e incluso se presentaron artistas invitados que le dieron un toque especial a cada noche.

Pero el 1 de diciembre ocurrió un momento inolvidable para una pareja que se dejó llevar por el romanticismo y selló su amor en el Estadio Atanasio Girardot de la capital Antioqueña. Según un video que se ha viralizado en redes como X, anteriormente Twitter, y Tik Tok, todo sucedió mientras ‘La Bichota’ interpretaba una balada de su repertorio: ‘Ocean’.

En el clip se puede ver a una pareja de jóvenes en una de las gradas del estadio. El hombre le dice a su amada que se ubique frente a él y, evidentemente nervioso, se arrodilla para pedirle matrimonio.

Esto llama la atención de las personas alrededor, quienes reaccionan con un estallido de aplausos y gritos. En medio del especial momento, la joven se cubre su rostro y empieza a llorar cuando su pareja le muestra el anillo y le pregunta si quiere ser su esposa.

Los demás asistentes no dejan de celebrar y el video termina con un fuerte abrazo de la pareja recién comprometida.

De esta forma, estos enamorados se comprometieron en una noche que seguramente recordarán como el inicio de una nueva etapa en sus vidas, con Karol G cantando en vivo de fondo los versos: "Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti".

Por supuesto, los internautas han reaccionado a este acto tan romántico y han dejado graciosos comentarios cuestionándose por qué no les suceden hechos así; pero también felicitándolos.

"Y con esa canción que lindo 🥺", "no mija a mí no me han querido es nada, pues😩😩😩", "y yo allá en el palco llorado por mi ex", "Que bellos, Dios bendiga esa pareja", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.