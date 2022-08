Elvis Crespo reacciona al video de 'Neverita' en el que Bad Bunny lo tuvo como inspiración

Una de las características más propias de Bad Bunny es que no le tiene miedo al qué dirán, lo cual lo motiva a hacer un sinfín de propuestas artísticas con las que comprueba todo su talento y le da una muestra mucho más universal y diversa al reguetón.

Sin duda alguna, su álbum 'Un verano sin ti' ha sido un éxito total, pues varias de sus canciones conforman los listados musicales más importantes del mundo, ocupando las primeras casillas; además varios fragmentos se han establecido como tendencia en las redes sociales.

Es por ello que el lanzamiento del video musical de 'Neverita' ha generado bastante furor en sus seguidores, pues no solo hace alegoría a la era del fin de los 90 e inicios de los 2000, sino que tiene claras referencias a la clásica y recordada pieza audiovisual que acompañó la interpretación de 'Suavemente' de Elvis Crespo , que a lo largo de más de dos décadas sigue siendo parte fundamental de cualquier fiesta.

A pocos minutos de haber sido estrenado, varios usuarios notaron rápidamente las referencias que tiene este nuevo videoclip con el publicado en 1998, por lo que no dudaron en compararlos en un solo plano, para que fuera posible verlos al tiempo y notar la gran semejanza. Fue así como todo esto se volvió viral en poco tiempo y le dio un mayor impulso a este lanzamiento.

Al final de la pieza audiovisual de Bad Bunny es posible leer la frase: "En honor al mejor video de todos los tiempos", por lo que dejó en claro que esto no fue una parodia, sino una inspiración.

Fue tanta la fuerza que obtuvieron estas comparaciones que ¡Elvis Crespo se animó a reaccionar a los clips! Fue así como el intérprete de 'Suavemente' hizo que las redes sociales reventaran una vez más, pues todos estaban pendientes de su opinión.

Con una gran sonrisa, el cantante de merengue se dejó llevar por los ritmos de la canción del puertorriqueño mientras veía la primera parte de la pieza audiovisual, para luego ponerse a bailar al son del tema musical que desde hace 24 años cambió su carrera.

"Las leyendas viven por siempre", "Si a Elvis le gusta, no hay demanda por plagio😂", "Lo más épico sería que saliera un remix", "Esto no es copia, es un homenaje", "Elvis eras un 10, pero después de reaccionar de esta manera eres un 10000", "¿Hay algo que este joven no haga bien?", fueron algunos de los comentarios a la reacción del cantante que ya tiene más de 10 millones de visualizaciones en sus redes.

En medio de este furor, Elvis Crespo también reposteó y comentó en TikTok la reacción de un creador de contenido colombiano llamado Juan Guarnizo, quien se emocionó al identificar que 'El conejo malo' había apelado a la nostalgia de una era que fue clave en la industria musical.

Mira aquí el video de 'Neverita':

Mira aquí el video de 'Suavemente':