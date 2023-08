Elton John regresó a su casa tras haber estado hospitalizado por una caída

El músico británico Elton John ha sido dado de alta y se encuentra de vuelta en su domicilio en Niza (Francia) después de haber pasado la noche hospitalizado a causa de una caída, según reveló el lunes 28 de agosto su portavoz a la cadena BBC.

El exitoso cantante, de 76 años, intérprete de temas como 'Sacrifice', 'I'm Still Standing', 'Tiny Dancer', entre otros, fue trasladado al departamento ortopédico del Hospital Princesa Gracia en Mónaco, donde fue tratado por lesiones menores.

Mira también: Elton John se despidió de los escenarios tras más de 50 años dedicados a la música

John fue ingresado "tras caerse ayer en su casa del sur de Francia", dijo la fuente al canal público británico, al que puntualizó que el músico visitó el hospital local "como medida de precaución" tras el incidente, del que no se han dado más detalles.

"Tras las revisiones médicas, se le dio el alta esta mañana inmediatamente y ahora está de vuelta en su domicilio con buena salud", agregó el portavoz.

Publicidad

El veterano cantante está pasando el verano en Francia junto con su marido, David Runish, y sus dos hijos, tras haber completado su gira 'Farewel Yellow Brick Road'.

Te puede interesar: Elton John quiere seguir en el mundo de la música, pero rodeado de jóvenes

Según medios como Page Six, sección de entretenimiento del periódico New York Post, el pianista y compositor se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Niza, pues el pasado 8 de julio dio su último concierto en Estocolmo, Suecia; en este espectáculo se despidió de los escenarios tras más de 50 años dedicados a la música.

Publicidad

Durante este recital tan especial que duró dos horas, el artista, ganador de cinco Premios Grammy expresó: “Ustedes saben que no estaría aquí si no fuera por ustedes. Ustedes compraron los sencillos, los álbumes, los CDs, los casetes, pero, más importante, compraron los tiquetes para los conciertos, y ya saben cuánto me gusta tocar en vivo”.

Conoce más: Elton John y Dua Lipa se unen en el lanzamiento de su nuevo tema 'Cold Heart'

En su gira de despedida, que inició en el 2018, Elton John se presentó antes más de seis millones de personas y recorrió varios países de Europa. Jhon aprovechó para expresar su profundo agradecimiento con sus fanáticos que lo apoyaron durante tantos años: "52 años de pura alegría tocando música".-EFE