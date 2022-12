Elizabeth Loaiza, al desnudo

Desde que inició la décima temporada del Desafío los ojos de todo el país quedaron asombrados con la belleza de esta caleña , de hecho muchos la han criticado por mostrar más de la cuenta ante las cámaras. Por eso Caracoltv.com habló brevemente con ella sobre lo que significa para la hermosa rubia el desnudo.

Publicidad

¿Cómo empezaste en el modelaje?

Empecé desde los 4 años en Cali en diferentes campañas comerciales, después fui imagen de la línea infantil de una reconocida marca de ropa interior y de ahí seguí modelando para diferentes contratos publicitarios. A los 17 años fui Miss Mundo Colombia 2006 y posteriormente me dediqué a viajar mucho por lo que he estado muy poquito tiempo en Colombia y las veces que he estado he modelado en el Expo Show de Cali y he grabado varios comerciales emitidos en Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. También he posado dos veces para la revista Soho y en otras dos oportunidades para DonJuan.



¿Para ti qué significa posar desnuda?

Publicidad

Yo respeto las opiniones de todo el mundo y por eso también pido que respeten las mías. He viajado mucho, conozco 30 países y la verdad cuando tú sales del país se abre la mente, por eso no me parece nada malo, al contrario creo que es algo natural y cuando estás en una cultura diferente a la tuya la gente no le pone misterio al cuerpo como se lo ponen acá.



Publicidad

¿A qué crees que se debe ese misterio que le ponemos los colombianos?

Publicidad

De pronto por cultura, la gente que no ha salido del país no ve más allá de lo que hay en Colombia y pueden pensar que está mal hecho. Existen quienes por religión pueden juzgar este trabajo, que es como cualquier otro.

En una playa en EE. UU. o Europa se diferencia mucho al colombiano o a los suramericanos y por lo general, tanto hombres como mujeres, se quedan aterrados viendo a las mujeres broncearse desnudas; aclaro, allí van mujeres de todas las edades.

En conclusión creo que acá no miran el cuerpo como algo bonito, lo hacen con morbo y me parece que nos falta un poco de cultura, lo que sólo se adquiere leyendo y viajando, por ejemplo.