"El verdadero Vicente Fernández afirmó que yo era quien mejor lo imitaba": Deybis Urrego

El exparticipante de Yo me llamo, Deybis Urrego presenta su nuevo objetivo musical ‘Mi despedida’, un tema para dedicar a aquella persona a la que se ama y a la que se debe dejar ir, porque ya tiene otra persona por la cual ya no te da el cariño que se quisiera recibir.

Este gran intérprete del género ranchero estará realizando un recorrido por los medios de comunicación de nuestro país presentado su nuevo objetivo el cuál desde ya se perfila como un gran éxito.

Estará viajando a la Ciudad de México donde cumplirá con varias presentaciones y entrevistas en los medios de comunicación de este bello país.

Gracias a su talento innato, sencillez y carisma ha logrado conquistar a miles de seguidores que hoy lo aclaman en las principales plazas del país.

En su paso por el Canal Caracol nos reveló otros detalles de lo que ha sido su recorrido por la fama al ser el doble de Vicente Fernández.

¿Cuénteme qué pasó después de recibir ese cheque que le entrega canal caracol por su talento?



Bueno… Gracias a Dios primero que todo por esta bendición tan grande porque yo ya no me la esperaba con esta platica se hizo pues lo que yo tenía pensado hacer cuando saliera del programa sí me lo ganaba, pues en ese tiempo, que me preguntaban que sí me lo ganaba que iba a hacer… Hice lo que tenía que hacer, darle la casita a mi mamá, terminar de arreglar la casita dónde yo vivía en la comuna 13, organizar la finquita del pedacito de tierrita que mi papá nos dejó, me conseguí una casita para mí, mi esposa y mis hijos, y conseguí una van para transportar mi mariachi para las presentaciones en todo el país.



¿Usted ya contaba con ese mariachi, lo contrato después, o eran amigos que tocaban con usted?

Antes de llegar a Yo me llamo yo ya tenía mi razón social, pero no había constituido todavía el marco musical, ya yo les había dicho a ellos, me habían dicho que sí, y veníamos en ese proceso pero como me presenté a Yo Me Llamo se frenó los proyectos mientras tanto, ya cuando salí del programa ya ahí si los junte, y ya estamos trabajando, ya mejor dicho viajamos por todas partes del país a dónde nos llamen, estamos muy contentos, trabajo por todo lado gracias a Dios y a Yo Me Llamo y al canal caracol por estas puertas tan grandes que me han abierto y el cariño que la gente me tiene porque a dónde yo llego es impresionante y todo se lo debo a Yo Me Llamo y a Caracol TV.

¿Hablemos de cómo era esa fanaticada en la comuna, en su barrio?

Bueno, cuando yo llegué fué gente de diferentes partes. Es impresionante el cariño que me tiene la gente en Medellín, Bogota, en cualquier parte, donde me pare, el amor es impresionante desde un niño hasta una persona adulta ya de tercera edad.

Te cuento que he llegado a sitios, a presentaciones donde son miles de personas, 18 mil personas esperándome, y niñitos en medio de un tumulto de gente "bregándose" a tomar una foto conmigo y "aporreándolos" la gente adulta "estrechándoles" la cabecita así entre las piernas, porque eran metiditos por ahí ¡Vicente, Vicente! Y a uno eso lo llena de una alegría una emoción de saber este programa todo lo que le transmitió a la gente desde un niño hasta jovencitas, adultos, personas ya mayores, fue impresionante el cariño que la gente me tiene en estos momentos.

¿Cómo vio al Vicente Fernández de 'Yo Me Llamo, La conquista de América'?

Yo creo que Colombia, Colombia se dio cuenta de la calidad y la capacidad que tiene el Vicente colombiano, o sea pues yo como Daibys Urrego y la que tenía el de Bolivia.

Todos llegamos con una ilusión y un sueño a 'Yo Me Llamo' y es llegar a ser los ganadores y llegar lejos. Este muchacho de Bolivia se ve que es una persona también muy humilde es una persona que tiene muchas ganas de salir adelante pero imitar a Vicente no es fácil; hay que tomarlo muy en serio, mirar los gestos, mirar la voz, todo lo que él hace cuando está cantando, tonos abajo, la media voz, cuando llega a las notas altas, ahora ya viejo que tiene una voz madura.

¿Ha tenido algún acercamiento con el verdadero Vicente Fernández?

Bueno, no hemos tenido acercamiento pero cuando el programa pasó, él miró varios capítulos del programa con Alejandro, me mandaron a felicitar, él me dijo que dónde estaba yo cuando él estuvo aquí, entonces lógico que le dijeron que yo no era conocido no sabían dónde estaba, entonces me dijo que bueno haberlo podido distinguir porque de verdad que todos los Vicentes que él ha visto, de los que lo han imitado, él dice que yo soy el mejor de todos, por la capacidad vocal que tengo para imitarlo, y Alejandro me mando a decir que le hice recordar al papá cuando estaba joven…

- Es una responsabilidad grande- Sí, muy grande porque que se lo digan ellos a uno es algo que sin tenerlo cerquita a mí me emocionó mucho y me llenó de mucha alegría y de verdad que se le "encharcan" los ojos de ver lo que ellos habían escrito y habían colocado por redes sociales.

¿Han pensado en qué decirle si lo tiene cerca?

Yo creo que, yo tener a Vicente al frente… son tantas cosas que uno le quiere decir, son poderle dar las gracias de esa carrera, de esa carrera perfecta que ha hecho en toda su vida, una carrera grande, inmensa, y saber que debido a esa carrera tan ordenada y ese cariño que él cultivó de todos los colombianos y de mucha parte de Latinoamérica y de mucha parte del mundo, saber que también a mí me está tocando un poquito de esa carrera que él hizo… Y sentirme y estrechar la mano de él en esos momentos sí se llegará a dar la oportunidad para mí sería algo que no hay como describirlo porque Vicente fue mi referente desde pequeñito desde que yo estaba en el campo porque crecí con la música de él y yo lo veía en las películas lo veía en los videos.

Cuando venía al 'Show de Jimmy', yo miraba esa capacidad para cantar y yo decía: "Uy no, ¡qué rico uno poder cantar! y mi sueño era que saliera un programa imitando a artistas para yo poder imitarl. Gracias a Dios que me puso todo en el camino para que esto sucediera y vea hasta dónde he llegado.

¿Cuál es la canción que más le gusta?

Vicente tiene tantas canciones bonitas, tantas canciones lindas, bueno para mí la mejor canción de Vicente, la que más me gusta de todas es ‘Volver Volver’.

¿En qué anda ahorita?

Bueno, ahora vengo ya promocionando mi primer sencillo, una linda canción de despecho, de tusa, que se llama ‘mi despedida’, una canción de esas que a las dos de la madrugada le llega al que esté despechado y al que lo han cambiado por otro.

¿En qué proceso esta con la canción?

Bueno, ahora estamos promocionado, tenemos el video listo y ya lo pueden encontrar en YouTube le estamos dando fuerte y ya estamos posicionados en el top a nivel nacional en los más sonados número 10, estamos de 10 a pesar que empezamos apenas esta semana llevamos cinco días de promoción pero vamos muy bien gracia a Dios y esperamos que a los colombianos, a toda Colombia le guste esta linda ranchera porque estamos promocionando ya como Daibys Urrego la voz ranchera de Colombia.

¿Cómo es eso de que va a estar en México?

Bueno, sí gracias a dios ya se dio la oportunidad viajo a finales de abril, voy para México a cantarle al embajador de Colombia en México, a José Gabriel, voy a estar acompañado de un mariachi mexicano en plena plaza Garibaldi vamos a estar compartiendo con él allá esa noche y vamos a estar también de gira en USA por 10 ciudades y en el show de Don Francisco invitado por Univisión.

¿Qué le dice a los colombianos que lo apoyaron?

Bueno, para todos los colombianos, para toda mi gente que me apoyo en Yo Me Llamo, para toda la gente que me quiere espero… les doy primero que todo el agradecimiento por ese apoyo tan lindo que tuve en Yo Me Llamo ahora los necesito que mes estén apoyando con mi carrera ya como Daibys Urrego la voz ranchera de Colombia para que escuchen mis canciones para que las soliciten en toda las emisoras acá de Bogotá y de todo el país y poderles llevar este trabajo discográfico que lo hice con mucho cariño para todos ustedes y que me apoyen en esta carrera que ya empieza como Daibys Orrego.

Ya Saben que me pueden encontrar en Facebook Daibys Urrego Oficial, en Twitter, YouTube, Instagram como Daibys Urrego y en mi página www.daibysurrego.com ahí me pueden localizar o me pueden llamar también en el 3218742523 para todos ustedes con mucho cariño…