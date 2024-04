Lowe León confirmó que volvió con Liceth Córdoba: El cantante afirmó que cometió errores

Lowe León quiere darle inicio a una nueva etapa en su vida al no solo confirmar que está recuperando su matrimonio con Liceth Córdoba, sino al mencionar que uno de sus propósitos es dejar las polémicas de lado y centrarse en su familia. No obstante, la pareja volvió a generar una ola de comentarios, dado que la gran mayoría de sus fanáticos consideraron que la especialista en derecho penal está cometiendo un error.

"Lo que se permite se repite, Dios te cuide", "¿Y el amor propio para cuándo?", "Lowe hasta una canción te saco refiriéndose a ti como pastora y oportunista", "Cuando el autoestima está el el suelo suceden estas cosas", "El maltratador siempre maltratará", "Ya se acabaron las fotos y su mirada radiante ya volvió con el payaso todo lo que hacía era llamar la atención para que la viera", "Ombe pa' qué se ponen a hacer show si van a volver", fueron algunas de las reacciones en redes.

Te puede interesar: ¿Lowe León fue demandado por Liceth Córdoba?: La pareja estaría por separarse tras duras acusaciones

¿Lowe León regresó con Liceth Córdoba?

Luego de un poco más de dos meses, el cantante confirmó que está reparando su relación con la abogada, con quien tiene un hijo y aceptó que tiene una gran mujer al lado, revelando que fue quien cometió varios errores que los llevaron a distanciarse por un tiempo.

A través de un mensaje en sus historias de Instagram, Lowe León dijo: "el matrimonio es una institución sagrada. Hoy vivimos en un mundo donde la gente disfruta ver caer al prójimo, se apasiona criticando la vida de los demás, se enaltece con los errores ajenos y, peor aún, se sonrojan al ver fracasar los hogares. 'La boca dice lo que el corazón siente' es un dicho coloquial que en psicología se llama proyección. ¿Cuántos hoy día se reflejan en cada uno de estos comentarios?".

Publicidad

Tras esto, la expareja de Andrea Valdiri mencionó que así como cualquier otra pareja de esposos han pasado por momentos complicados, sin embargo, ellos cuentan con la diferencia de ser figuras públicas, por lo que según él "cualquier error se vuelve un millón de veces peor".

Conoce más: Andrea Valdiri envió una indirecta a influencer que la acusó de serle infiel a Lowe León con Saruma

Lejos de asegurar que Liceth Córdoba fue responsable en su distanciamiento, Lowe León continuó al decir: "he cometido miles de errores y mi situación mediática se ha llevado por delante a mi esposa y no solamente a ella, sino también a mi hijo. Le pido perdón por todo este daño causado tanto a ella como a toda la familia y asumo la responsabilidad con valentía". Con esto, demuestra que más que algo personal, ve a los medios como los responsables de la mayoría de los problemas que se crean en su matrimonio.

Publicidad

Es por ello que el cantante exaltó a su esposa y los valores que ella tiene, para luego afirmar que no quiere verse envuelto nuevamente en una polémica, destacando que el mundo le dejará de importar comparado con su familia, dado que las opiniones de terceros no tendrán relevancia. Asimismo, les envió un mensaje a quienes lo critican, al lamentarse si esta noticia no les agrada.

Finalmente, el barranquillero ratificó que su matrimonio con la abogada sigue en pie: "mi esposa y yo estamos en un proceso de restauración de nuestro hogar. Como pareja, como padres y por el gran amor que le tenemos a nuestro hijo damos este paso y salto de fe con Dios en nuestra vida. Les agradezco mucho su empatía".

Lee también: Estas son las parejas que Andrea Valdiri tuvo antes de casarse con Felipe Saruma

¿Por qué Liceth Córdoba habría demandado a Lowe León?

En medio de la última polémica que protagonizó esta pareja, dado que se habían dejado de usar en redes, un usuario en Instagram (@jeiicomunica), quien suele hablar del entretenimiento colombiano, reveló que, supuestamente, Liceth Córdoba denunció a Lowe León por violencia intrafamiliar agravada. Ante esto, publicó la fotografía del presunto documento indicando que en la parte superior se puede leer el nombre de Luis Eduardo León Amaris y que fue notificado en Barranquilla.

Publicidad

Asimismo, en este perfil se publicó una historia en la cual mencionó que el cantante le habría sido infiel en diversas ocasiones a la abogada, mas sin embargo, en la más reciente oportunidad ella le habría encontrado fotos y videos con la mujer con quien la engañó. Por otra parte, recalcó que también hubo testigos de las veces que él la habría golpeado.