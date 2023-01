El talento colombiano brilló en los Grammy Latinos con premios en diversas categorías

La 16ª entrega de los Grammy Latinos estuvo llena de fiesta, alegría, buena música y un gran talento de diversos países de habla hispana, donde Colombia brilló al imponerse con varios gramófonos en diversas categorías durante esta ceremonia celebrada en Las Vegas.

Juanes se quedó con el Grammy al mejor video musical versión larga con ‘Loco de amor’, mientras que ChocQuibTown se llevó el galardón al Mejor álbum de fusión tropical con ‘El mismo’; Monsieur Periné demostró de qué está hecho al recibir el premio al Mejor nuevo artista. Pero la lista de colombianos no termina aquí; pues J Balvin ganó por la Mejor canción urbana con ‘Ay vamos’, la banda de rock Diamante Eléctrico se lució en su categoría, mientras que Alex Campos recibió un Grammy por su álbum ‘Derroche de amor’ y Jorge Celedón por Mejor álbum de cumabia/vallenato.

Además, el público se emocionó con las presentaciones de Maluma , que interpretó ‘Sin contrato’ de su nuevo álbum Pretty Boy, Dirty Boy con el grupo musical femenino estadounidense Fifth Harmony; Goyo, Tostao y Slow de ChocQuibTown con su sabor pacífico; Monsieur Periné que tuvo el privilegio de dar a conocer su música al mundo; y Bomba Estéreo que junto a Will Smith prendió la ‘Fiesta’ en la ceremonia.

La mexicana Natalia Lafourcade y el dominicano Juan Luis Guerra fueron los grandes ganadores de esta 16a entrega de los Grammy Latinos.

La noche cerró con broche de oro gracias a la presentación de Silvestre Dangond y Nicky Jam , quien se llevó el gramófono por Mejor interpretación urbana por 'El perdón', cantando ‘Materialista’.

Lista completa de los ganadores:

Grabación del año: ‘Hasta la raíz’ de Natalia Lafourcade

Canción del año: ‘Hasta la raíz’ de Natalia Lafourcade y Leonel García

Álbum del año: Todo tiene su hora de Juan Luis Guerra 4.40

Mejor nuevo artista: Monsieur Periné

Best urban performance: El Perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias

Mejor álbum vocal pop contemporáneo: Sirope de Alejandro Sanz

Mejor álbum vocal pop tradicional: Necesito un bolero de Gilberto Santa Rosa

Mejor canción urbana: ‘Ay vamos’ de J Balvin

Mejor álbum de música urbana: El que sabe, sabe de Tego Calderón

Mejor álbum de rock: B de Diamante Eléctrico

Mejor álbum pop/rock: Cama incendiada de Maná

Mejor canción de rock: ‘Esclavo de tu amor’ de Vicentico

Mejor álbum de música alternativa: Hasta la raíz de Natalia Lafourcade

Mejor canción alternativa: ‘Hasta la raíz’ de Natalia Lafourcade

Mejor álbum de salsa: Son de Panamá de Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Sencillamente de Jorge Celedón y Gustavo García

Mejor álbum tropical contemporáneo: Todo tiene su hora de Juan Luis Guerra 4.40

Mejor álbum tropical tradicional: Tributo a los compadres no quiero llanto de José Alberto ‘El Canario’ y Septeto Santiaguero

Mejor álbum de fusión tropical: El mismo de ChocQuibTown

Mejor canción tropical: ‘Tus besos’ de Juan Luis Guerra

Mejor álbum cantautor: Healer de Alex Cuba

Mejor álbum de música ranchera: Acaríciame el corazón de Pedro Fernández

Mejor álbum de música banda: Mi vicio más grande de Banda el recodo

Mejor álbum de música tejana: Sentimientos de Sólido

Mejor álbum de música norteña: Abrázame de Pesado

Best Regional Song: Todo tuyo

Mejor álbum instrumental: Dr. Ed Calle Presents Mamblue de Ed Calle y Mamblue

Mejor álbum folclórico: Balas y Chocolate de Lila Downs

Mejor álbum de tango: Homenaje a Astor Piazzolla de Orquesta del tango de Buenos Aires

Mejor álbum de música flamenca: Entre 20 aguas: a la música de Paco de Lucía

Mejor álbum de Jazz Latino: Jazz meets the classics

Mejor álbum cristiano (en español): Derroche de amor de Alex Campos

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: Hasta la raíz de Natalia Lafourcade

Mejor video musical versión corta: Ojos color sol de Calle 13

Mejor video musical versión larga: Loco de amor ‘la historia’ de Juanes