El momento digital es ahora o nunca: emprendedor de Endeavor Jorge Soto

Escuchar a Jorge Soto es motivarse inmediatamente para hacer realidad esa idea que está en el olvido o esperando el momento perfecto para salir al mundo. La pandemia producto de la propagación mundial del COVID-19 ha puesto sobre la mesa un escenario de dificultades, pero también de oportunidades que si se saben aprovechar pueden ser de beneficio particular y colectivo en diferentes áreas.

Por lo general, las oportunidades surgen de necesidades y más en momentos de crisis como el actual.

“Esa necesidad que yo tenía (hace 20 años) la tenían miles y miles de pequeños empresarios y desde ese momento hemos ido agregando nuevas funcionalidades y softwares, pero sin perder lo fácil y sencillo”, dice Soto con respecto a los inicios de Alegra, un software contable con facturación electrónica para pequeñas empresas.

Jorge Soto detalla que si bien con Alegra iniciaron en Colombia, al poco tiempo se dieron cuenta de que tenían grandes oportunidades en otros países apareciendo México y Centroamérica en el mapa hasta que entraron en Endeavor, que les abrió un nuevo mundo de oportunidades, al punto de que la semana pasada lanzaron su versión para África.

“¿Por qué pensar que esto es una solución local si internet precisamente lo que me abre es un abanico de oportunidades y puedo ir a vender al mundo? Es un tema más de creer que lo podemos hacer y prepararnos para hacerlo”, pensaron en este momento y lo han implementado como una filosofía de vida y empresarial.

A través de Endeavor , Soto y su socio Santiago Villegas, han tenido la oportunidad de compartir su experiencia en otros países, conocer otra personar y otras startups del mundo.

“Han sido seis, ocho semanas de ritmo muy fuerte porque hemos estado ayudando a muchas empresas sobre todo porque nosotros somos 100% teletrabajo desde hace dos años, entonces en eso también fuimos de los primeros en adoptar ese modelo y también es un montón de conocimiento acumulado que estamos compartiendo como empresa desde Endeavor, tanto a pequeñas, medianas como grandes. Y por supuesto nosotros aprendiendo también un montón”, dice entusiasmado el exponente de ‘Mentor’s Day Live’.

El rey de las pantuflas

Al preguntarle a Jorge Soto por cuáles podrían ser algunas herramientas de marketing digital para impulsar mi compañía, mesa de la que hará parte en este evento, no duda en afirmar que hay una primordial y es la actitud. “Obviamente estamos en crisis, eso es una realidad, pero también de ahí salen oportunidades, hay cambios que van a pasar y muchas empresas tradicionales no estaban preparadas para esto, pero son oportunidades para que nuevos negocios crezcan”.

“Por ejemplo, si uno pregunta acerca de una marca de tenis, todo el mundo dice una, pero si preguntas una marca de pantuflas, nadie sabe. Pero, hoy día si buscas las estadísticas de búsqueda en Google Trends ves que la palabra “pantuflas” en algunos momentos de la pandemia fue más buscada que la palabra “tenis” porque antes la gente quería comprar tenis, pero ahora quiere comprar pantuflas porque la verdad es que las últimas ocho semanas todos estamos en pantuflas y pijamas en la casa”.

Con este sencillo ejemplo, Soto asevera que ahí existe una oportunidad de negocio y “no es nada high tech ni que tengas que ser programador, es una oportunidad de ‘posicionarme como el que va a vender más pantuflas en Colombia y en Latinoamérica. ¿Por qué no volverme yo el rey de las pantuflas en América Latina?’

Pero, advierte que para aprovechar esas oportunidades primero hay que prepararse, trabajar y estudiar las herramientas digitales que en la mayoría de los casos son gratis, están disponibles y solo se necesita una conexión a internet.

Soto resalta la existencia de Google SkillShop , donde podrás encontrar cursos fáciles y gratuitos para aprender algunas herramientas así como Garage Digital , donde están disponibles varios cursos para emprendedores.

Alegra, además, tiene una escuela para emprendedores, donde enseñamos cómo crear tu empresa, cómo encontrar ideas, cómo montar tu página web, entre otros.

Jorge Soto y su socio no se imaginaron en ser mentores de Endeavor, pero están agradecidos de poder formar y ser una voz para quienes están o quieren iniciar el camino del emprendimiento, más aún en estos tiempos.

“Esto es un paso a paso, ha sido más un proceso de formación, con mi socio, hemos sido muy estudiosos y al final esa preparación ha funcionado. Alegra se va volviendo cada más importante y ahora, sin darnos cuenta, la gente dice: cómo lo están haciendo, cuéntenos y para nosotros es muy valioso poder compartir nuestra experiencia y que pueda ser útil en espacios como este”, dice visiblemente emocionado Soto.

"Todo el mundo tiene una semilla sembrada de emprendedor", continúa el cofundador de Alegra y mentor en Endeavor, al tiempo que resalta que "asistir a un evento de este tipo lo que hace precisamente es regar esa semillita y darle las herramientas para que crezca fuerte y escuchar a los demás para guiarte y saber cuál es el camino a seguir".

"No es que ya mañana todos vamos a ser emprendedores, es difícil, hay muchos fracasos, pero es bueno escuchar esas historias también porque uno va guiándose por dónde seguir. No hay nada como la experiencia propia, pero sí hay un montón de cosas que ya vi que no funcionan", dice recordando su propia experiencia al iniciar el camino del emprendimiento.

"Este es el espacio ideal para eso porque te pueden decir: ‘oiga, cuidado con eso porque alguien más lo intentó y no funcionó, te puede ir mal por esto’ o por qué usar tal método o cómo usar los canales digitales. No hay fórmula mágica –insiste Jorge Soto– pero un evento como Endeavor nos ayuda a saber cómo recorrer ese camino y hoy la crisis nos obligó, no hay mayor motivación que la necesidad".

Soto finaliza con un mensaje inspirador, recordando que hace 20 años las herramientas solo estaban disponibles en Silicon Valley, pero "hoy, un muchacho en Colombia tiene casi las mismas herramientas que allá: tiene acceso a internet, conocimiento, métodos de pago, eso es lo mismo que está pensando un chico de 20 años que está en Silicon Valley. Es un tema de creer, de esfuerzo y dedicación, con esto se logran cosas maravillosas e inimaginables y este es el momento cuando necesitamos sacar esas cosas maravillosas".