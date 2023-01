“Él fue el gran amor de mi vida”, Amparo Grisales se confiesa

Amparo Grisales no necesita presentación y cómo no si es que en toda Colombia la conocen por su exitosa carrera artística, su particular manera de ser y, ahora, por su notable participación en Yo Me Llamo.

Es por esto y más que la jurado se convirtió en la portada de la más reciente edición de la Revista Vea, en donde habló sobre sus sueños, la actuación, cómo hace para mantenerse bella y los amores de su vida.

¿Falta algún sueño por cumplir? Muchos. Ahora tengo ‘Melodrama, el libro de Jorge Franco. Ya está armándose la producción y yo estoy loca por hacer el personaje de Perla. Vengo amasando ese proyecto hace cinco años, trabajando en él para que se me dé. Nada es fácil… ¿Qué te quita la paz? Mi paz interior no me la quitan los demás. Mi felicidad está en mí, en mi corazón y no en lo que digan u opinen los demás. No me afecta para nada ni el debate, ni las redes, ni la discusión, porque siembre hablo con el corazón, con el alma. Cada uno tiene su propia verdad, yo hablo con la mía sin herir a nadie. El gran periodista Lippman dijo ‘donde todos piensan lo mismo, nadie piensa mucho’.

Por supuesto, uno de los temas de conversación en esta entrevista fue el amor y no podía faltar el tema de Jorge Rivero, estrella mexicana, y su actual pareja.

Has hablado de Jorge Rivero y, por lo que sabemos, es el gran amor de tu vida, ¿has vuelto a verte con él? Sí. Fue el gran amor de mi vida. Duramos ocho años, yo retomé mi carrera y él se fue con una mujer mayor. Lo vi en Los Ángeles, hace unos 15 años. Me invitó a comer cuando me fui a vivir allá. Viví en Nueva York y luego en Los Ángeles. Me dijo que me fuera, que no iba a hacer nada. No entendí, pero supe que su esposa, una mujer muy poderosa, me había puesto en una lista negra. Lo entendí porque me devolvían de las agencias, sin decirme por qué. Hoy sé que ella lo hizo por celos. Sin embargo, estuve allí un buen tiempo y la pasé divino. ¿Cómo está tu corazón? Tengo a alguien hace unos dos años, en Brasil. Viajo, viene; tenemos una relación abierta. No puedo decir que es mi novio, ni mi prometido. ¿De todos tus galanes, cuál ha sido el mejor? Tanto en la realidad como en la ficción, Jorge Rivero, aunque no se haya ido de la mejor forma. Hicimos varias películas juntos, pero a pesar de que él fue un gran productor nunca me dio trabajo porque no quería que yo besara a sus amigos. Era celoso, pero también tierno y amoroso.

No podía faltar en la entrevista, saber cuáles eran sus secretos de belleza para mantenerse regia a su edad y cómo lo ha hecho.

¿Cómo haces para lucir siempre regia? No hay secretos. Es todo un proceso, un aprendizaje, algo que vengo haciendo desde chiquita., no es que a los 50 me dio por ahí. Yo desde pequeña fui atleta, nunca perdí eso. Cuando dejé los equipos de voleibol y baloncesto me vine a Bogotá y me eligieron para ser parte de la selección Colombia de voleibol. Luego conocí alhombre de mi vida, que fue Jorge Rivero, él hacía ejercicio y fui la primera mujer que fue a un gimnasio, él siempre me llevaba y me enseñó cómo era el entrenamiento individual. Las mujeres no hacían ejercicio en esa época, pero como yo estaba con mi novio, que era guapísimo, una superestrella de México, él siempre me jalaba para el gimnasio. Estuve con él ocho años y seguí entrenando. Cuando terminé con él me que con el ejercicio y por eso a donde vaya busco el gimnasio o viajo con mi equipo de entrenar. Es una necesidad. El secreto es disciplina, voluntad y constancia. Eso no solo incluye lo físico. Paralelo a eso vengo haciendo meditación y ejercicios de respiración, toda una formación holística que he tenido también desde muy pequeña….

Si quieres conocer la entrevista completa, adquiere ya la nueva edición de la Revista Vea.

