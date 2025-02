Actor estuvo siete minutos muerto y reveló detalles sobre lo que vio en este tiempo

Se trata de Shiv Grewal, conocido por participar en producciones como ‘Don’t stop dreaming’ y ‘The Last Enemy’, que en el 2013 sobrevivió a uno de los momentos más aterradores de su vida después de morir por varios minutos.

Conoce más: Capturan a una mujer por la muerte de periodista Adán Manzano: pruebas la incriminan

Cómo murió Shiv Grewal

El 9 de febrero de 2013, hace 12 años, el artista realizaba su rutina habitual junto a su esposa cuando, mientras comían, comenzó a sentir un fuerte malestar. En ese instante, su cuerpo se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Publicidad

La mujer, ante la emergencia, llamó a los servicios médicos, pero al llegar, los paramédicos encontraron que ya no presentaba signos vitales. Fue declarado clínicamente muerto y permaneció sin vida durante 7 minutos, según relató él mismo al New York Post.

Posteriormente, los médicos lograron reanimarlo y recuperaron su pulso, pero su cuerpo sufrió secuelas. Desde entonces, enfrenta dificultades para caminar y moverse con facilidad, por ende, dejó la actuación. Además, permaneció un mes en coma inducido, hasta que finalmente logró estabilizarse y regresar a su vida cotidiana.

Publicidad

Tras este episodio, el artista se describe en su cuenta de Instagram como “el que volvió de la muerte”. Su historia ha recorrido el mundo, generando diversas reacciones, mientras algunos creen en su relato, otros lo han puesto en duda. A pesar de la controversia, su experiencia sigue siendo un tema de conversación y asombro para muchos.

Mira también: Por este post, fanáticos del artista que falleció en siniestro vial afirman que predijo su muerte

Qué vio Shiv Grewal al morir

Durante su testimonio a New York Post, el actor contó que sí sabía que había muerto y, de hecho, era consciente de estar perdiendo la vida. Intentó pedir ayuda, pero no podía y, simultáneamente, “sentía que estaba flotando en el vacío”.

Publicidad

No todo era negativo, sus sensaciones eran agradables, no obstante, su caso habría desmentido el concepto de que se puede escuchar a las personas en ese momento, ya que a él no le sucedió y estaba completamente inmerso en sí mismo.

No te pierdas: Falleció famosa influenciadora, a los 28 años, por una grave infección pélvica

Publicidad

El actor confesó que le hicieron ofrecimientos para reencarnar, pasar a otra vida y más posibilidades, pero él insistió en que quería quedarse y regresar con su esposa. Cree que esta fue la razón por la que le permitieron volver a la vida.