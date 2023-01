Don Omar y Daddy Yankee juntos una vez más, conoce los detalles en 90 Segundos

Luego de dar unas declaraciones personales acerca del actor Ramón Valdés, la actriz mexicana Florinda Meza utilizó sus redes sociales para aclarar el tema y al mismo tiempo ofrecer una disculpa a los familiares del actor y a sus miles de seguidores.

Las declaraciones fueron realizadas por Florinda durante una entrevista a un medio brasileño, en donde confirmó algunos “secretos” de los actores durante la época de grabación de los programas.

“Quiero aclarar que yo jamás pretendí ensuciar la imagen de mi querido Ramón Valdés. Él era un comediante talentoso y un gran ser humano. Ramón era un gran amigo mío y de Roberto, era su cómico favorito. Era todo un caballero y siempre cumplió con su trabajo maravillosamente. Me preguntaron por qué murió tan joven. Tal vez no debí responder a eso, pues no me correspondía”

La estrella de I Am Cait le reveló en exclusiva durante conferencia de prensa de E! International que amaría volver a visitar París ahora que ha completado su transición, para así disfrutar verdaderamente todo lo que la Ciudad de la Luz tiene para ofrecer y para disfrutar en grande de la moda local.

Miley Cyrus se encuentra actualmente filmando una serie para la cual luce nuevamente una larga cabellera. La artista fue captada filmando unas escenas en un parque de Nueva York usando un colorido poncho.

Se trata de una producción de Amazon a cargo de nada más y nada menos que de Woody Allen. El proyecto que por ahora no tiene título y solo se conoce como Untitled Woody Allen Project representa el primer trabajo del reconocido cineasta para la televisión en 80 años.

Daddy Yankee y Don Omar son dos de las estrellas que animarán con sus actuaciones desde el escenario la próxima entrega de los premios Billboard de la Música Latina, informó este miércoles Telemundo.

A los dos reguetoneros se les unirá Víctor Manuelle, quien pondrá a bailar salsa a los asistentes a la gala que se celebrará el 28 de abril en el BankUnited Center de Miami. La ceremonia será transmitida por el 28 de abril a las 8 p.m.

Luego de su exitoso paso por Miss Universo, Paulina Vega debutará como presentadora en A Otro Nivel. Su carisma, encanto y profesionalismo serán parte fundamental del concurso que mostrará los grandes talentos musicales que tiene el país. Linda Palma acompañará a la ex reina en la conducción: “Estoy muy emocionada con este nuevo proyecto, hemos hecho un gran equipo con Paulina. Además este es un formato que involucra mucho compromiso y amor” aseguró.