Divertida familia bailó canciones de J Balvin en TikTok

Tras su más reciente álbum llamado Colores, J Balvin ha dado de qué hablar, sin lugar a dudas, ha sido un éxito total.

Pese a que para este disco el artista optó por presentar color por color, la emoción de conocer todo sobre su nueva producción fue todo un hit.

Los comentarios de los cibernautas no han parado y aunque debido a la emergencia sanitaria vivida por la propagación del COVID-19 muchos no pudieron bailar sus canciones en discotecas, también la cuarentena hizo de las suyas y no dejaron pasar los videos de TikTok referentes a Colores.

En esta ocasión, una familia decidió publicar un video donde aprovechó cada color y cada canción para bailarla de una manera muy divertida.

Desde Blanco, pasando por morado, amarillo y rojo; tanto el padre, como la madre y sus hijas dejaron boquiabiertos a los cibernautas con su debut, pues se logró presencial la unión de esta familia.

lo siento no hablo en familia estructurada pic.twitter.com/U8gp46cl5k — emmmmm (@laaavelli) May 3, 2020





