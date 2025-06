Director del Inpec habla del video de Epa Colombia en El Buen Pastor: “Siguen los problemas”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, sigue dando de qué hablar por todo lo que está viviendo en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Toda su familia pide que se llegue a un acuerdo para que logre salir y pueda estar con su bebé.

Mira también: Qué tan cierto es que Epa Colombia va a salir de la cárcel tras acuerdo de daños con Transmilenio

Recientemente, se conoció un video en donde se observa cómo varias reclusas junto a la pareja de Karol Samanta están protestando por la calidad del alimento que les están dando. Allí se escucha muy bien a Barrera expresando que llevan días sin ingerir alimentos, porque "todo está picho".

Además, algunas mujeres que están privadas de la libertad afirmaron que se han encontrado rodeadores en el lugar donde preparan los alimentos. Por lo cual, pidieron ayuda a todos los seguidores, para tener mejores condiciones.

Publicidad

Qué dijo el director del Inpec sobre Epa Colombia

Respecto a este clip que está rondando en internet, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec se pronunció al respecto y dejó claro qué es lo que está sucediendo dentro del centro penitenciario.

Publicidad

"Desafortunadamente, todavía continuamos con problemas de infraestructura, de salud y sobre todo de alimentación. Se han presentado unos hechos de mala alimentación, que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es", afirmó en una rueda de prensa.

Mira también: Aunque no la quiere ver, Yina Calderón apareció afuera de la cárcel a apoyar a Epa Colombia

Además, indicó que en los próximos días se harán unas mesas de trabajo con tres entidades: Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para revisar todos estos temas y encontrar una solución.

Es de destacar que, recientemente, la pareja de Epa Colombia, Karol Samanta expresó todo lo que pasó pasando y cómo está lidiando con la ausencia de la empresa de keratinas. Reveló qué se han bajado las ventas en la empresa, porque para la mujer, Daneidy es el centro de todo y la que mantiene el negocio.

Publicidad

Asimismo, dijo que siente un vacío gigante, porque todas las actividades las hacía con su novia y esto ha sido un proceso muy difícil para ella. En medio de lágrimas, expresó el dolor y preguntó cuándo dejarán libre a la mamá de su hija, Daphne Samara. La familia no descansará hasta verla feliz en su casa.