¿Despechada? Yina Calderón envía fuerte mensaje de empoderamiento a las mujeres

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón envió un contundente mensaje a sus seguidores para que dejen de estar detrás de los hombres. Las invitó a valorarse y a salir adelante.

En el video, la también empresaria invita a las mujeres a que deben hacerse respetar, que no deben dejarse maltratar y que deben valorarse y a tener amor propio.

"El amor no se compra, el amor no se ruega, no tienes que implorar que te amen, el amor nace", es parte del mensaje que Calderón envió en su publicación en donde la tituló "Ya dejé a ese hp".

Al parecer el video, que en menos de 24 horas acumula más de 95 mil reproducciones, tiene que ver con una ruptura amorosa de Yina.

Muchos de sus seguidores apoyaron su iniciativa de empoderamiento y le agradecieron por tomarse el tiempo de enviar esta reflexión, sin embargo, algunos usuarios la criticaron porque sienten que sus palabras son actuadas y sin sentido viniendo de ella.

