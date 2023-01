Defienden a Nick Carter tras acusaciones de abuso sexual

El antiguo ídolo juvenil de los Backstreet Boys Nick Carter acaba de recibir un inesperado apoyo en uno de los momentos más duros de su carrera, después de que una antigua cantante -Melissa Schuman- asegurara que él la había violado en 2002 tras conocerse rodando una película.

Ahora, la que fuera compañera del intérprete durante su participación en el concurso 'Dancing With the Stars' hace dos años, Sharna Burgess, ha recurrido a sus redes sociales para afirmar que Nick es una de las personas más respetuosas con las que ha tenido el placer de trabajar.

"Lo que más me gustaba de Nick es que siempre se responsabilizaba de todas las cosas por las que había pasado; las partes más oscuras de su historia y los errores que había cometido. Quería ser muy abierto al respecto y acerca de cómo se sentía por todo ello, aunque se trataba de cosas que incluso le costaba reconocer en voz alta, para poder inspirar a otros a ser mejores y aprender de sus errores", ha aseverado.

Melissa Schuman asegura que no busca el dinero de Nick Carter tras acusarle de violación

En su experiencia, la estrella de la música es una persona humilde incapaz de hacer sentir mal a otros.

"Ese hombre trataba a todo el mundo por igual: desde el equipo a los productores o los bailarines, a todos. Nadie recibía más atención que el otro e incluso en las situaciones de mayor estrés, jamás le habló nadie de malas maneras, se comportó como una diva o dejó entrever algo veo. Solo nos mostró gratitud por estar en el programa y una pasión por trabajar duro y superarse a sí mismo", continúa Sharna para describir con palabras lo mucho que adora al cantante.

"Creo que eres una buena persona, por dentro y por fuera, y creo que al final eso se hará evidente".

Consciente de que su comunicado público podía dar pie a malentendidos al retratar a Nick Carter como un hombre incapaz de cometer las acciones de las que se le acusa, y por tanto como un intento por desacreditar a las mujeres que las han realizado, la bailarina ha querido dejar claro que esa no es para nada su intención.

"Estos son solo pensamientos, no estoy tratando de culpar o ridiculizar a nadie; todos me conocen y saben que nunca haría nada parecido. Solo porque apoye a Nick no significa que no apoye también el movimiento de liberación femenino o campañas como la de #yo también [que anima a las víctimas de abusos y agresiones a denunciar lo ocurrido]", ha matizado.

