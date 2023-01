¡De lo que se perdió Fredy Guarín! Andreína Fiallo publica sensual video en lencería

La polémica por la relación sentimental que existió relación de Fredy Guarín con Andreína Fiallo no para de dar de qué hablar, pues los usuarios de Instagram no desaprovechan cualquier publicación de ambos para empezar a comentar al respecto.

Recientemente, la modelo compartió una foto y un sensual video con sus fanáticos, en el que se ve vestida con lencería negra y no deja mucho a la imaginación. Estas publicaciones dieron de qué hablar, pues los usuarios aseguraron que su exesposo debe estar lamentándose por la mujer que perdió.

Publicidad

Por supuesto, la imagen y el clip causaron sensación en la red social, ya que no han dejado de admirar su belleza, de expresarle su cariño y de resaltar que no tiene nada que envidiarle a Sara Uribe. El video completa alrededor de 300 mil reproducciones y la foto más de 22 mil me gusta.

Mira también:

Publicidad

Sara Uribe le habría pedido perdón a Andreína Fiallo por meterse con Fredy Guarín

Andreina Fiallo se refiere a los rumores de su embarazo y matrimonio

Publicidad

¿Indirecta de Sara Uribe para Andreina Fiallo por pelea con Fredy Guarín?

Publicidad

.