¿Cuál es el secreto de una relación sentimental feliz?, según la ciencia

Jeffrey Hall es un profesor de la Universidad de Kansas asociado al departamento de estudios de comunicación y es autor de más de 40 artículos y capítulos de libros sobre el sentido del humor en las relaciones.

Un proyecto realizado en 2017, que combinó los resultados de 39 estudios realizados a más de 15.000 personas de todo el mundo, encontró que el humor se mide de muchas formas diferentes alrededor del planeta; hay muchos estilos, puede ser autocrítico e incluso inapropiado, sin embargo, la conclusión que arrojan aquellos estudios indica que el sentido del humor está relacionado con el grado de satisfacción en una relación romántica.

Reírse junto a la pareja

De acuerdo con Jeffrey Hall: el humor es esencial para una relación feliz. No obstante, no basta con encontrar a alguien ingenioso y con chispa, hay que hallar a alguien que comparta el mismo sentido del humor que uno . No basta con ser divertido, es clave que ese sentido del humor encaje con la pareja.

Hay que tener cuidado con pasarse de la raya

Reírse de la pareja puede fortalecer la relación, hacerla sostenible y brindar seguridad. Un ejemplo de ello son Ryan Reynolds y Blake Lively.

No obstante, como resalta el investigador, es clave que las bromas les parezcan graciosas a ambos, pues cruzar la frontera puede ser nocivo. El humor agresivo o denigrante es malo para cualquier tipo de relación y es peor para las relaciones en pareja.

