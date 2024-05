Creador de contenido denunció que grupos armados lo amenazaron con acabar su vida, ¿por qué?

Con un alarmante video, el creador de contenido Javier Cardona dio a conocer por qué estaba un poco perdido en sus redes sociales y los motivos por los cuales teme por su seguridad y le ha tocado quedarse en su casa encerrado.

Te puede interesar: Martín Elías Jr. registró el delicado estado de 'Mama Vila', madre de Diomedes Díaz, en el hospital

Creador de contenido es amenazado por grupos armados

A través de sus redes sociales, Javier Cardona reveló una fuerte noticia: "me está amenazando la guerrilla de Colombia. Estoy recibiendo llamadas de este grupo armado en las que me advierten con tentar contra mi vida y la de mi familia si no me voy de la ciudad".

Al decir esto, el creador de contenido reprodujo el momento en el que grabó parte de esta llamada en la que un hombre, quien se identificó como Julián Guerrero, mencionó: "(atentaremos) en contra suya, de su familia y si es necesario su bien común. Este comunicado es entablado y establecido por parte del frente de guerra Jaime Martínez de las nuevas guerrillas activas de las FARC". Cabe destacar que a inicios de mayo, a través de un video de TikTok, este grupo armado anunció que estaba en los alrededores de Cali.

Con desconocimiento sobre el manejo de este tipo de situaciones, el joven siguió el relato: "me pasó y se los voy a contar como sucedió. No entiendo, estoy asustado y no sé a quién acudir. Hace unos días estaba en mi casa, recibí una llamada y cuando yo contesté era esta persona que escucharon (Julián Guerrero)".

Conoce más: Hija de Camilo Sesto enciende las alarmas con el extraño contenido que publica, en redes piden ayuda

Publicidad

Haciendo énfasis en que no alcanzó a grabar desde el inicio la conversación, Javier Cardona explicó lo que sucedió al momento de entablar esta charla: "cuando el man me llama, me dice que lo hace desde Santa Helena y que viene de parte de Iván Mordisco. Me amenazó y me dijo que tenía hasta las 8 de la noche para irme de mi ciudad, yo vivo en Cali".

Al analizar la situación, el creador de contenido recalcó que se asustó, pero que inicialmente creyó que le iban a pedir plata y que el maleante se contactaba desde la cárcel, no obstante, después de que le colgaron no insistieron, ni mucho menos intentaron extorsionarlo: "yo no tengo por qué recibir llamadas de personas así, no conozco a nadie, no tengo negocios con alguien de ellos".

Lee también: ¿Quién es la familia de Sheynnis Palacios, Miss Universo Nicaragua que fue exiliada de su país?

Publicidad

Aunque esta denuncia es bastante grave, el joven optó por pedir ayuda a través de sus redes sociales, dado que quiere saber cuál es el proceso que debe seguir, y no ha dejado su hogar: "todos estos días no he salido a la calle, no sé qué me pueda pasar. Me dio miedo seguir en mis cuentas, pero si yo tomo esta decisión es porque no sé con quien contactarme y si me pasa algo queda un precedente".

El creador de contenido, que está cerca del millón de seguidores en su Instagram, cerró el video con calma y afirmó que está tranquilo porque sabe que no tiene que ver, pero se preocupa porque no entiende el motivo.