Consigue una piel deslumbrante para la fiesta con estos tres consejos

Todas sabemos que una rutina de limpieza profunda antes y después del maquillaje es vital para mantener la piel sana y lograr la apariencia deseada. Sin embargo, los beneficios de adoptar ese hábito van más allá de la simple inmediatez, pues según expertos, solamente con lavar el rostro de una manera apropiada podemos prolongar por años su vitalidad.

Por eso FOREO, la marca sueca líder en desarrollo de dispositivos tecnológicos para el cuidado de la piel, quiere darte algunos consejos que te harán lucir un cutis envidiable de día y de noche, cuando el cansancio, la contaminación y el sudor pueden ser más notorios.

Publicidad

“Es muy importante liberar la piel cada noche de toxinas, sudor, contaminación y maquillaje, creo que eso todas lo sabemos. No obstante, hacer una limpieza antes del maquillaje y las actividades nocturnas es igual de importante, pues más allá de lograr una mayor adherencia y permanencia de productos, vamos a proteger el cutis”, asegura Aránzazu Gómez, directora general de la compañía para México y Colombia.

Limpia, hidrata y maquilla

Súbete a esos tacones y sal a conquistar el mundo sin que el sudor, las luces y el movimiento arruinen tu apariencia:

1. Limpia en cualquier lugar: Esta es la principal función de LUNA Play Plus por su tamaño y precio asequible. Después de aplicar tu limpiador favorito enciende la LUNA, humedécela y comienza a deslizarla con movimientos circulares y a sentir las 8.000 pulsaciones T-Sonic que ésta emite por segundo. Cada movimiento hará salir de tus poros cualquier residuo indeseado (logra limpiar el 99.5% de impurezas) y dejará tu piel lista para el maquillaje tras el enjuague.

Publicidad

2. Hidrata: Está comprobado que la absorción de hidratantes en la piel después del uso de las LUNAS se multiplica. Aunque FOREO no tiene marcas específicas de su elección para lograr una piel suave y radiante si aconseja que uses productos que contengan retinol y Vitamina C para dar luminosidad y una fácil adherencia de base, polvos, iluminadores y sombras.

3. Maquilla (y desmaquilla): Debes saber que el maquillaje depende del tipo de evento que tengas previsto y de como mejor te sientas, pues tu seguridad juega un papel fundamental. En tendencia están de regreso los labiales de textura glossy de efecto brillante con el rosa como color protagonista, ojos coloridos con un toque de glitter y un contorno adecuado, sin exageraciones. Al final de la noche y antes de dormir dedica tres minutos con para retirar todo el maquillaje, el sudor y la contaminación de tu piel.

Publicidad