Conoce la razón por la que Justin Bieber enfadó a los fans de Selena Gomez

Los últimos días de Selena Gomez han sido demasiado intensos. Entre su presentación en los American Music Awards 2017 y su cambio de look, la cantante sigue siendo el tema de conversación en las redes sociales, principalmente por el posible regreso de Justin Bieber y la interprete está más vivo que nunca

Mira también: Selena Gomez: nueva imagen, nueva etapa con Justin y ni rastro de The Weeknd en Instagram

Publicidad

Aunque la pareja no hizo su debut oficial en los AMAs, Bieber estuvo pendiente de la actuación de Selena. Algunos seguidores de la cantante notaron que el intérprete de 'Sorry' le dio 'Me gusta' a una de las fotos del nuevo look de la cantante, aunque de inmediato lo retiro.

Una cuenta de Twitter hecha por los fans de Selena compartió la prueba del delito.

📱| Justin Bieber liked this photo of Selena on Instagram pic.twitter.com/gvo1ZnDKr4 — Selena Gomez Source (@GomezSource) November 20, 2017

Los mensajes de enojo han parado.

Publicidad

"Él es un mentiroso" dice uno de los comentarios.

Publicidad

"Ella merece algo mejor", agrego otra de las seguidoras de la cuenta.

Publicidad

A pesar de que Justin y Selena no han confirmado los rumores de su romance, los seguidores la intérprete de 'Wolves' ya no sigue a The Weeknd en Instagram.