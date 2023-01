Conoce a los dos candidatos para protagonizar al príncipe Eric de La Sirenita

Se anunció hace varios meses que la famosa película animada de Disney, La Sirenita, tendrá una versión a imagen real, por lo que sus productores ya están en la búsqueda de encontrar a las celebridades que se ajusten más a los personajes de la animación.

De momento, se sabe que la cantante y actriz Halle Bailey interpretará a la princesa Ariel, decisión que causo mucha controversia en su momento, pero aún se desconoce quién será su recordado y querido príncipe Eric.

Según un portal de entretenimiento, se dice que Disney ha puesto interés en el neoyorkino de 23 años Timothée Chalamet, quien obtuvo reconocimiento al protagonizar la película "Call me by your Name".

Sin embargo, no es la única opción, pues la compañía también tiene en la mira al cantante y actor Jordan Fisher, que pronto aparecerá en la secuela de la producción de Netflix "To All the Boys I’ve Loved Before".

