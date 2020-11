Conoce a la Rapunzel de carne y hueso que no corta su cabello hace 15 años

Rin Kambe es la mujer que ha dado vida al personaje que durante años ha marcado a más de una generación con su historia, Rapunzel , la princesa que usa su gran cabellera para lograr que el príncipe la ayude a escapar de la torre donde la tienen encerrada.

Con 35 años, esta mujer que se describe en sus redes sociales como bailarina, modelo y la Rapunzel de Japón, sorprende con su melena. Rin Kambe hace 15 años que no corta su cabello, recuerda que cuando era una niña sus padres no le permitían tener su cabello tan largo, así que cuando ya tuvo autonomía decidió no cortárselo más.

Actualmente su cabello de color negro mide 2 metros de largo y sus facciones asiáticas hacen imaginar una nueva versión de Rapunzel, en vida real.

Kambe asegura que usa esta característica como “arma de expresión”, que le encanta su larga melena y que encapsula la “belleza de Asia”.

Publicidad

Mira algunas de sus mejores fotografías: