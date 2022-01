Con gorritos y un pastel, habitante de calle les celebró el cumpleaños a sus mascotas

En video quedó registrado el momento en el que un habitante de calle demostró tener un corazón de oro, pues buscó la manera de celebrarles a sus dos perritos su cumpleaños con una torta y dos gorritos. La grabación se ha vuelto viral en redes sociales, pues cientos de internautas han asegurado que es una verdadera muestra de humanidad hacer este tipo de gestos cuando se carece de recursos materiales.

"¿Por qué pasan estas cosas tan lindas en la calle?", fue la descripción que puso la periodista de Noticias Caracol Erika Zapata en su cuenta de Instgram, donde reúne más de 40 mil seguidores; sin embargo, el clip ha sido compartido en otras redes como Twitter, por lo que se desconoce su origen.

Allí se logra ver el momento en el que 'Choco', como fue identificado el hombre por habitantes de la ciudad de Bucaramanga, se dispone a poner en las cabezas de sus mascotas unos gorritos y, posteriormente, abre una pequeña caja que trae en el interior un pastel. Lo más conmovedor de la historia, fue que entonó alegremente la canción de feliz cumpleaños y pasó un momento agradable junto a sus fieles amigos de cuatro patas.

La publicación ya recoge más de 200 mil reproducciones y varios comentarios dentro de los que se destacan:

"Se me bajaron las lágrimas, cuánto amor, cuánta bondad en ese hombre, el que ama y respeta los animales definitivamente es un buen ser humano", "porque en la calle están las mejores historias", "no puedo evitar que los ojos se me agüen", "ay, me hiciste llorar😭😭 la verdadera riqueza está en el corazón", "ay 😍😍😍😭 porque el mundo se llene de personas como él 🙏🏻❤️ llenas de amor y de empatía 🥺 esa que tanta falta le hace a nuestra humanidad", entre otros mensajes.

